美國總統川普、俄國總統普丁與中國國家主席習近平將於19日舉行史上首次3國領袖峰會。克里姆林宮今天表示，俄方正推動在峰會後達成聯合聲明。

普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，目前正進行「艱難外交工作」以敲定3國領導人將在聯合聲明中使用的措辭。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述鄂夏科夫說：「議程及聯合聲明文本，目前都在制定中。我們彼此能達成共識嗎？我希望能。」

這場史上首次美中俄3國領袖會談，將於19日在中國深圳的亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行，還未登場便已受國際社會高度關注。

英國「金融時報」認為，中國同意在沒有事先敲定議程的情況下舉行這場會談，對一向偏好事前與外國領導人進行高度規劃、議程明確會談的習近平而言，這種安排相當罕見。

鄂夏柯夫表示，俄中兩國已就可能的聯合聲明提出文字建議，目前正待美方回應。

未具名美方官員表示，他們預期這場3方會談不會達成任何協議，美方僅將這次定調為推動後續進一步對話的「開端」。

川普今天啟程前表示，3國領導人將討論核武管控、伊朗及他「最有興趣話題」的烏克蘭；川普甚至聲稱，普丁在俄烏戰事上似已「稍微又退讓了些」。

不過儘管川普力促，外界仍普遍認為北京當局不會情願啟動3邊核武軍控對話，原因在於中國的核武庫規模遠小於美、俄。

鄂夏柯夫表示，之所以能敲定這場美中俄3巨頭會面，是「考量到我們3國在二戰期間的相互理解與同盟關係，以及凸顯我們3國在建立聯合國過程中的合作」。

他說：「大多數人樂見這場會晤舉行，雖然有些人不太高興，但這場會談是必要的。」還說這場3方峰會將對「整體國際局勢的發展產生重大影響」。

另外，鄂夏柯夫表示，普丁與川普在深圳也會另展開美俄雙邊會談，但一名知情美方立場人士稱目前尚未確認。