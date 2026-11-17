加拿大總理卡尼積極尋求與中國建立更緊密經貿關係，引發加國媒體關注，駐溫哥華辦事處長劉立欣接受加拿大廣播公司（CBC）電台節目專訪表示，中國慣用「灰色地帶戰術」打擊台灣，加拿大若不留心防禦，同樣會受到傷害。

卡尼（Mark Carney）赴中國深圳出席APEC峰會，並與中國國家主席習近平會晤，加拿大廣播公司電台節目On the Coast關注加拿大對中政策和對台灣的影響，專訪駐溫哥華處長劉立欣說明台灣的立場。

節目主持人馬卡連科（Gloria Macarenko）表示，卡尼正尋求與中國建立更緊密的貿易關係，希望透過吸引更多中國投資，尤其是電動車產業投資，減輕美國對加拿大發動關稅所帶來的衝擊，這樣的策略是否存在風險。

劉立欣表示，中國的灰色地帶戰術（Gray-zonetactics）手段多元，包含經濟脅迫、認知作戰及散播虛假消息等，在潛移默化中改變民主社會認同，緊鄰中國的台灣深受其害，而加拿大也曾經歷類似的痛苦。中國曾刻意打擊加拿大芥花籽進口，透過關稅和反傾銷調查，逼迫加拿大以電動車進口作為交換條件，可見與中國經貿往來的風險與變數很高，不能不設立防護機制。

對於美國對全球各國發動貿易戰，中國趁機擴張勢力，如何影響台灣？劉立欣說明，中國軍機持續擾台，並鋪天蓋地進行認知作戰，亦藉跨國鎮壓與經濟脅迫威脅台灣民主制度與外交盟友，但台灣積極推動全社會防衛韌性，成效顯著；加拿大也在台灣派駐網路安全專員，借鏡台灣應對網攻及反制假消息的經驗。

主持人也關注輝達執行長黃仁勳近期涉及共諜案的風波，劉立欣強調，台灣生產全球9成的先進晶片，居人工智慧AI革命的核心地位，輝達亞洲總部也預定落腳台北，相信台灣能與加拿大在AI領域深化合作。

加拿大CTV新聞台則關注中國干預加拿大的問題，指出多倫多警方正調查一宗發生在中國駐多倫多總領事館外的衝突。

根據一段曝光影片顯示，9月22日在多倫多中國領事館外，一名男子撕毀法輪功學員的抗議橫幅，聲稱現場是「中國領土」，不僅腳踢示威者，還恐嚇說「你們違反反分裂國家法，我可以開槍打死你們。」

多倫多警方已確認男子身分，但不願說明此男子是否是中國領事館官員，僅稱男子已經返回中國。

加拿大法輪大法學會形容事件是跨國鎮壓，促請總理卡尼向習近平當面提出此事。卡尼日前曾提到將向習近平表達中國不應該干涉加拿大內政的立場。