日相高市早苗今天在菲律賓出席東協與日中韓3國的領袖會議。在日中關係惡化之際，高市與中國國務院總理李強是否互動備受矚目。不過，李強昨天已返回中國，兩人並未接觸。

綜合日本富士新聞網（FNN）與「讀賣新聞」報導，高市昨天飛抵菲律賓首都馬尼拉後，與菲律賓總統小馬可仕舉行領袖會談。菲律賓是東南亞國家協會（ASEAN）今年的輪值主席國。

雙方在這場會談就中國在東海與南海的局勢交換意見。高市當晚也出席由小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）作東的晚宴。

高市今天上午出席東協與日中韓3國（東協加三）領袖會議，於開幕時表示，「將與印太地區的各國合作，提升自主性與韌性，並以共同實現強盛與繁榮為目標。」

這場會議的與會者除了高市之外，也包含韓國總統李在明以及中國農業農村部長張柱。備受關注是否會與高市接觸的中國國務院總理李強，則已於16日返國，並未參加這場東協加三領袖會議。這也代表日中領袖未能在馬尼拉舉辦的會議接觸。

東協加三以1997年亞洲金融風暴為契機成立，為推動實務合作的框架。

「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）領袖會議，則緊接在東協加三會議後舉行。AZEC是日本主導的框架，盼推動亞洲減少碳排。

共同社報導，高市在AZEC會議期間倡議成立新的合作機制「亞洲石油安全保障工作小組」，以加強各國在危機時期採購石油的合作。她也提出計畫，盼運用人工智慧（AI）及量子技術等先進科技，打造「亞洲共同市場」。

會後發表的AZEC領袖會議聲明，將明確記載推動上述機制。而日本政府把上述機制定位成「亞洲版國際能源總署（IEA）」。

日本、美國、澳洲、印度4國的非正式戰略對話「四方安全對話」（Quad）領袖會議今晚將在馬尼拉登場，為2024年9月以來，Quad領袖會議再度召開。

高市與美國總統川普（Donald Trump）將首度參加Quad領袖會議。

由於美中俄三國領袖史上首次會談將於19日在深圳登場，這場Quad會議將藉此展現美國對於實現「自由開放的印太地區」的承諾，以及美日澳印四國的團結。