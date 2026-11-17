巴拉圭總統阿里亞納今天宣布，受Ueno Bank倒閉案波及的退休人士，本週將可領到退休金與耶誕獎金。另一方面，涉案羈押的前總統潘尼亞已移往軍事監獄，未來將面臨更多指控。

法新社報導，巴拉圭總統阿里亞納（Pedro Alliana）今天表示，捲入Ueno Bank醜聞的退休人士，本週將可領到退休金和耶誕獎金。

阿里亞納指出，這項措施是希望在Ueno Bank倒閉後，重建外界對巴拉圭銀行體系的信心。Ueno Bank資不抵債的危機，已讓數十萬民眾無法動用帳戶裡的錢。

阿里亞納在記者會上說：「我們優先要務是保障國家穩定、重建信心，同時提供具體且迅速的解決方案。」他表示，約3萬2000名透過Ueno領取國家退休金的民眾，將在今、明兩天獲得給付。

金融向來穩定的巴拉圭本月3日陷入動盪，中央銀行因擔心Ueno將倒閉而緊急接管，這家數位放款機構持有逾8億美元的公共基金。

Ueno Bank面臨償付危機，迫使巴拉圭史上最年輕總統潘尼亞（Santiago Pena）下台。他直到2025年都還持有Ueno控股集團股份。

潘尼亞涉嫌利用職位圖利Ueno遭參議院彈劾，目前羈押候審。

巴拉圭央行上週表示，約80%的存戶，也就是180萬人，已取回存款。存款1萬9000美元以下的存戶，均已從保證基金獲得全額償付。不過存放在銀行的錢，仍有一大部分尚未歸還。

潘尼亞被控不當運用公款，以及在監管決策偏袒Ueno Bank。他去職後，由前副總統阿里亞納接任。

當地媒體報導，潘尼亞遭揭露在總統拘留所享有包括健身房在內的特權後，今天已移往軍事監獄。當局公布的照片顯示，潘尼亞頭戴安全帽、身穿防彈背心，雙手上銬走進亞松森（Asuncion）「比尼亞斯奎」（Vinas Cue）軍事監獄。

巴拉圭檢察官13日擴大對潘尼亞的指控，指稱他與5名前央行理事共同領導犯罪組織，包庇Ueno不受金融核查。