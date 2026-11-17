日本防衛省今天稍早表示，2架疑似為俄羅斯的飛機相繼闖入福岡縣西北方的領空。這兩架飛機通過對馬海峽後，一路南下航經日本與那國島與台灣之間的上空，飛往太平洋。

日本富士新聞網（FNN）、「朝日新聞」報導，日本防衛大臣（相當於國防部長）小泉進次郎今天在內閣會議後的記者會表示，「此舉不僅嚴重侵害我國主權，也構成威脅，完全無法接受。」

小泉接著表示，「已透過外交途徑向俄羅斯政府提出極為嚴正抗議的同時，強烈要求防止類似事件再度發生」。

關於這些飛機的意圖與目的，小泉回應，「難以明確回答。」

防衛省（相當於國防部）指出，兩架飛機分別於今晨4時7到10分左右，以及清晨4時9分到12分左右，相繼進入福岡縣沖之島（Okinoshima）西北方的領海上空。

對此，日本派出兩架航空自衛隊戰機緊急升空因應，並透過無線設備通知並警告上述飛機離開日本領空。

「每日新聞」報導，這是2024年9月以來，日本再度宣稱有俄羅斯軍機侵犯日本領空。