美國總統川普預定今天下午抵達馬尼拉，出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東協－美國特別峰會，明天將與菲律賓總統小馬可仕會談，隨後赴中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，15日至17日在馬尼拉主辦東協峰會及相關會議。根據主辦單位提供的資料，川普預定今天下午抵達馬尼拉，出席稍晚的東協－美國特別峰會（ASEAN-United States SpecialSummit）。

明年適逢東協與美國建立對話關係50週年，以及東協與美國建立全面戰略夥伴關係（ComprehensiveStrategic Partnership）5週年。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）表示，東協與美國領袖預期將重申全面戰略夥伴關係，推動政治、安全、經濟及文化等領域的合作，包括打擊跨國犯罪及網路詐騙、網路安全、人工智慧、貿易與投資、數位轉型、能源、關鍵礦產、醫療衛生、教育及民間交流等。

川普還將與日本、印度及澳洲的領袖出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議，以及由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉辦的歡迎晚宴。

明天，川普將對菲律賓展開短暫國是訪問，於中午前拜會馬拉坎南宮，與小馬可仕舉行45分鐘至1小時的雙邊會談，參加小馬可仕準備的午宴之後啟程前往中國深圳，出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動。

菲律賓是美國在亞洲的重要防衛盟友，雙方簽署共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）將年滿75週年，菲律賓為美國在亞洲歷史最悠久的防衛盟友。

南海局勢持續緊張，美國駐菲律賓大使館11月初曾發表聲明，重申美菲同盟「堅如磐石」，美國將堅定與菲律賓共同捍衛主權、維護領土完整及航行自由。

川普此行正值美國共和黨最近在期中選舉失利，但外界觀察，菲美防衛關係在美國國會享有跨黨派的支持，不致因美國國會權力版圖變化而受到重大影響。

這是川普第2度訪問菲律賓，他曾於2017年赴馬尼拉出席東協－美國峰會。