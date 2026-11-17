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日本稱2架疑似俄羅斯飛機侵犯領空 已緊急出動戰機升空應對
日本當局今天表示，2架疑似俄羅斯飛機侵犯日本領空，日本自衛隊緊急出動戰機警告，並透過外交管道向莫斯科（Moscow）提出「極為嚴正的抗議」。
法新社報導，日本當局指出，這2架飛機今天凌晨4時（台灣時間凌晨3時）過後不久進入福岡縣西南部沖之島（Okinoshima）附近的日本領空。
日本內閣官房長官木原稔表示，自衛隊緊急出動戰機升空，對這些飛機發出警告。
他指出，「俄羅斯飛機侵犯我國領空，不僅嚴重侵犯日本主權，也對日本安全構成威脅，完全不可接受。我們已透過外交管道向俄羅斯提出極為嚴正的抗議，並強烈要求採取措施，避免類似事件再度發生。」
近幾週來，日本與俄羅斯關係惡化，原因包括日本記者因涉嫌從事間諜活動在俄羅斯被捕，以及日本菸草產業公司（Japan Tobacco）在俄資產遭到接管。
稍早韓國軍方也表示，數架俄羅斯軍機今天凌晨飛入日本海（韓國稱東海）上空的「韓國防空識別區」（KADIZ），隨後飛離。韓方隨即出動戰機升空並採取戰術措施應對。首爾當局則稱，這些俄羅斯軍機並未侵犯韓國空域。
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