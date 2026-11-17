2000和2016年美國總統大選，共和黨候選人布希和川普雖輸了全國普選票，卻因贏了選舉人票而當選。要推翻美國總統大選的選舉人團制必須修憲，難度極高，但自2007年以來，18個由民主黨執政的州和華盛頓特區通過法案，加入一項州際法律框架協議，承諾本州的選舉人票將投給全國普選獲勝的總統候選人，而在這次期中選舉民主黨大勝後，民主黨又增加5個完全執政的州，掌握的選舉人票數已達283票，超過當選總統及啟動協議所需的270票門檻。儘管民主黨要啟動協議仍可能遭遇一些法律挑戰，但已手握一大優勢。未來的美國總統可能由普選產生嗎？

2026-11-17 10:30