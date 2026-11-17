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俄軍機闖入防空識別區 韓國緊急派戰機升空應對
韓國軍方表示，數架俄羅斯軍機今天闖入韓國防空識別區，韓方隨即出動戰鬥機升空並採取戰術措施應對。
法新社報導，韓國合同參謀本部（Joint Chiefs ofStaff）表示，數量不詳的俄羅斯軍機今天凌晨飛入日本海（韓國稱東海）上空的「韓國防空識別區」（KADIZ），隨後飛離。
合同參謀本部發布簡短聲明指出：「我軍在俄國軍機進入韓國防空識別區之前便已偵測到動向，並出動空軍戰鬥機採取戰術措施，以防範任何突發狀況。」
防空識別區並非一國主權空域，而是各國基於安全考量，用來識別接近飛機的緩衝區域。
軍機在進入他國防空識別區前，通常應先向相關國家通報，但這項通報在法律上並非強制性規定。
首爾當局表示，這些俄羅斯軍機並未侵犯韓國空域。
今年6月，曾有超過10架中國與俄羅斯軍機飛入韓國防空識別區，促使首爾當局派戰機升空應對。
當時那些軍機同樣未進入韓國空域。
北京當局當時表示，與俄羅斯進行的聯合行動是在日本海、東海及西太平洋上空執行「聯合空中戰略巡航」，旨在維護「區域和平與穩定」。
中國當時並未特別提及韓國或防空識別區。
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