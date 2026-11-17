德國、丹麥、奧地利、希臘和荷蘭今天宣布計劃在盧安達設立遣返中心，安置遭拒絕庇護的移民，是歐洲聯盟（EU）境外首座這類設施，人權團體譴責恐讓弱勢族群面臨受虐風險。

法新社報導，5國今天在奧地利首都維也納開會後，奧地利總理史托克（Christian Stocker）表示：「如果無法將他們遣返回母國，那麼未來沒有居留權的人，將被送往盧安達等第三國。」

路透社指出，這項計畫仍在與盧安達進行協商。盧安達當局表示，5國將把移民送往一處中心，移民可在那裡選擇返回母國、留下定居，或前往其他擁有居留權的國家。

外交消息人士透露，盧安達遣返中心初期將以試辦方式運作，收容約100人，5國各遣送約20名移民。

這座中心不會是拘留所，盧安達當局傾向將它命名為「歡迎中心」（welcome centre），強調部分移民有機會留在當地生活與工作；5國希望2027年啟用這座中心。

盧安達2022年曾與英國達成協議，同意在非正規移民的庇護申請獲得審理前先行接收安置，但英國後來廢除了這項協議。

這次計畫和英國廢止的方案不同，僅適用於已用盡所有合法途徑、仍無法留在歐盟的移民，不包括庇護申請仍在審理中的人。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、史托克及各國部長在維也納共同舉行記者會，她表示：「我認為這將成為改變遊戲規則的關鍵，讓我們得以面對非法移民帶來的龐大挑戰。」

和史托克一同出席記者會的盧安達內政部長比魯塔（Vincent Biruta）表示，這項計畫將為「不再擁有夥伴國居留權的人提供第2次機會」。

比魯塔並說，盧安達不打算為這項安排收費，但夥伴國將負擔移民的移送費用，以及任何選擇留在盧安達者的社會融入經費。

被視為歐洲最公開支持移民政策的西班牙社會黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）則批評這項計畫。他接受第五電視台（Telecinco）訪問時說：「我看不到其中有任何未來或人性。這不是解決辦法。」

47個援助、工會和人權團體也發表聯合聲明，敦促5國放棄盧安達計畫，批評「這些計畫讓在歐盟沒有居留權的人，被送往和他們毫無關聯的國家」。

選擇盧安達作為地點也引發人權團體擔憂。人權觀察（Human Rights Watch）指出，盧安達有「鎮壓異議人士、任意拘留、拘留期間虐待囚犯等斑斑劣跡」，並支持鄰國剛果民主共和國的反政府武裝團體。

聯合國難民署（UNHCR）表示，任何計畫都「必須遵守國際人權法」，並稱已準備好「提供建議，確保任何安排或程序都符合這些標準」。

由於接獲離境命令者當中，實際被遣返回原籍國的比例僅不到30%，因此歐盟決策官員目前已將重點轉向提高遣返成效。