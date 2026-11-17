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俄軍夜襲烏克蘭跨河大橋 基輔屢傳爆炸巨響
烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯昨天深夜對基輔發動攻擊，擊中兩座主要橋梁。此前，烏克蘭空軍才警告飛彈即將來襲。
法新社報導，克里契科在當地時間午夜前不久於Telegram發文表示，初步消息顯示，橫跨第聶伯河（Dnipro River）的兩座橋梁遭到攻擊。
克里契科在Telegram寫道：「根據初步消息，首都的北橋（North Bridge）與南橋（South Bridge）遭到攻擊。」
他說，防空部隊正在基輔執行任務。路透社記者則表示，首都接連傳出巨大爆炸聲。
俄羅斯軍隊本月稍早和10月間也曾對橫跨第聶伯河的橋梁發動一連串攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早表示，情報顯示俄羅斯軍方計劃於昨天晚間和今天全天發動攻擊。
莫斯科當局扶植的克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天表示，烏克蘭連續第2天攻擊一座具有象徵意義的橋梁，這座橋梁連接遭兼併的克里米亞半島與俄羅斯。
阿克瑟諾夫在Telegram發文表示：「敵軍再次攻擊克里米亞大橋（Crimean Bridge），目前交通已經中斷。」
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