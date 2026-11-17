英國與日本的「警戒島嶼」年度軍演7日至22日在北海道舉行。英國國防部今天表示，英方在演訓過程與日方分享汲取自烏克蘭戰場的經驗，包含涉及無人系統的現代作戰方式，致力強化印太區域安全。

英國國防部指出，印度－太平洋的區域安全與歐洲－大西洋的安全「直接相關」，且關聯日益增強。英國對印太區域安全的承諾可見於去年的航空母艦打擊群印太部署行動，期間英方艦載第5代戰機F-35B首度在日本海上自衛隊輕型航艦「加賀號」（JS Kaga）起降，展現英日協同行動能力。去年也是首次有日本戰機訪問位於英國本土的空軍基地。

英國國防部表示，英日持續在「所有」安全事務領域深化合作，包含在防衛工業領域與義大利一同落實英日義「全球空戰計畫」（GCAP）、打造第6代戰機。

國防部指出，印太區域直接攸關英國的安全與繁榮；區域穩定以及航行自由對英國至關重要。透過部署兩艘巡邏艦、在汶萊常駐武裝部隊，英國在印太區域維持常態軍事存在，與夥伴合作促進安全。

英日自2022年起常態舉行年度「警戒島嶼」（Vigilant Isles）軍演，聚焦增進陸戰協同行動能力，今年再度納入英國陸軍空降部隊，以及源自尼泊爾的英國陸軍「廓爾喀步槍團」（Royal Gurkha Rifles）前線作戰精銳成員。日方則納入兩棲快速部署旅，並出動直升機。

繼去年之後，「警戒島嶼」今年再次於日本北部的北海道舉行，部分反映來自俄羅斯的威脅持續升高。

英國與日本的安全防衛合作近年持續升溫，英國也是目前唯一已與日本簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA）的歐洲國家。

英日RAA於2023年1月簽定，允許雙方在對方領土部署武裝部隊，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁且符合實戰情境的聯合演訓與部署行動。

同年5月，英日簽署「廣島協議」（HiroshimaAccord），全方位提升雙方在經貿投資、安全防衛、科學與科技（包含半導體、人工智慧、量子運算等高科技）、能源等領域的戰略夥伴關係。

「廣島協議」也議定雙方就重要的區域與全球安全議題相互諮商、一同研議應對措施。

2023年11月登場的「警戒島嶼」軍演首度適用英日RAA協定；當時也是英日首次舉行實彈以及無人機和電子作戰聯合演訓。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣桑德－瓊斯（Louise Sandher-Jones）今天表示，發生在印太區域的事件關乎英國安全。透過與日本等夥伴合作，英國可同時強化印太區域與歐洲－大西洋的安全及嚇阻能力。