歐盟近期確定由英國、法國、德國、義大利及波蘭等5國擔任歐洲代表，參與未來的烏克蘭和平談判。然而歐盟外交首長直言，目前仍看不見任何跡象顯示俄羅斯正為了和平做準備。

歐盟外交事務委員會今天舉行會議，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在會後記者會表示，俄羅斯在戰場上陷入僵局，陣亡士兵人數更創下新高；然而，莫斯科仍持續升級對烏克蘭平民的襲擊。

她說，為了協助烏克蘭強化過冬能力，歐盟正調動500台發電機、200輛巴士、緊急避難所、海底電纜及浮橋。

與此同時，卡拉斯強調正持續加強對俄羅斯的施壓。今天的會議上，歐盟成員國外長批准了140項新的制裁名單，目標鎖定俄羅斯煉油廠、銀行、電子商務平台，以及位於波斯灣和東亞地區支援俄羅斯的「影子艦隊」企業。此外，歐盟也將在未來幾天提出第22輪制裁方案。

日前歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）宣布，歐盟已同意由英國、法國、德國、義大利及波蘭等5國與歐盟機構組成代表團，參與烏克蘭和平談判。

卡拉斯指出，現在應該聚焦於實質內容，然而仍看不見任何跡象顯示俄羅斯正為了和平做準備。

她批評，俄羅斯的要求依然是極端且毫無妥協餘地，企圖分裂烏克蘭、削弱北約，並對歐洲安全擁有否決權，絕對不可能接受這些條件。在2021年時，俄羅斯的要求是發動戰爭的藉口；到了2026年，這些要求則成了讓戰爭持續下去的藉口。

卡拉斯強調，歐洲對俄羅斯有明確的要求，包含必須尊重烏克蘭的主權、獨立、領土完整及自行選擇聯盟的權利；不應在法律上承認被占領的烏克蘭領土屬於俄羅斯；俄羅斯須承擔戰爭罪行的責任，並為其造成的破壞付出賠償；被強行驅逐出境的烏克蘭兒童須重返家園；俄羅斯在歐洲各地的破壞行動與網路攻擊必須停止。

她補充說明，停火是當務之急，其次才是和平協議，唯有如此，才能討論其他的議題。各國外長在會議中清楚表達，歐盟不需要一套新的安全架構，而是需要恢復現有架構，但俄羅斯已經撕毀了支撐這套架構的所有條約。