英國國會上議院國家韌性委員會今天發布報告提到，英國約80%的青黴素類抗生素活性成分、以及一大部分其他種類的抗生素，依賴自中國進口，且英國已完全沒有本土抗生素生產設施，須盡快採取措施強化醫藥供應鏈韌性。

英國國內最後一家抗生素製造廠已於去年停止運作，而整個歐洲只剩一家廠商具備完全整合的生產能力。根據委員會報告，儘管可自行生產近1/4所需藥品，英國使用的藥品約50%活性成分源自中國，另外50%則來自印度。

此外，全球約90%用於生產青黴素類抗生素的關鍵前驅物6-APA產自中國，近70%的抗生素活性成分製造廠位於中國和印度。

委員會示警，英國的藥品供應鏈高度依賴海外來源。另一個令人憂心的現象是英國94.5%的零售食品供應由9家通路商掌握，且部分大宗商品僅有2至3天庫存。無論是食品或藥品，供應鏈高度依賴少數來源、一個環節受干擾即可能造成嚴重的連鎖效應，這明顯不利確保英國韌性。

委員會今天發布名為「我們準備好了嗎？打造韌性文化」的100餘頁報告，總結今年1月底以來的調查。

委員會指出，食品、藥品及許多物資和服務的供應鏈，應由現行的「按需求及時供應（避免浪費）」策略改為「未雨綢繆」、「預防勝於治療」。

類似的準則也適用於血液與血液製劑供應。委員會在報告提及，這不僅涉及血液採集，還有保存、運送和生產；一旦物流運作的任一環節遭遇干擾，特定血型或血液製劑的供給即可能受影響。

報告提到，儘管政府已於10月啟動「準備好」（BeReady）宣導計畫，英國整體仍須加快腳步，以有效回應日益動盪不安的世界。英國各界應致力於預先規劃與準備，而不僅是事後反應及復原。委員會認為，英國的準備程度仍不足，而政府對此掉以輕心。

報告指出，英國大眾至今仍對來自俄羅斯、中國和伊朗的敵意活動缺乏完整認知與明確圖像。這些未達公開、直接衝突門檻的敵意活動型態多樣，涵蓋網路攻擊、透過代理人實施的暴力行動，以及對海底電纜和管線的威脅。

英國國防系統遭遇的網攻次數已達一年超過9萬次；情報機關示警人工智慧（AI）可大幅加劇網攻、生物武器研發等活動的威脅；而英國軍事首長曾稱當今是冷戰結束以來最危險時代。

然而，根據國會委員會報告，政府既有的各項韌性規劃多已不合時宜，原因包括它們分別主要處理單一種類的危機或緊急狀態，例如斷水斷電、網攻、基礎設施崩壞、生化危害，卻疏於考慮「多重危機」或「複合式危機」，也就是多種緊急事態同時發生，或者是環環相扣、甚至相互加劇。

報告指出，各界必須擺脫各自為政的局面，加強聯繫與協作，涵蓋政府跨部會及社會整體，包含企業、社區、家戶和個人。英國政府及民眾亟需改變思維模式，讓「準備」與「韌性」成為日常生活自然而然的一部分。

報告呼籲，政府應停止忌諱向民眾坦率說明英國面臨的威脅。證據顯示，政府態度開放且誠實，反而能贏得民眾信任、強化民眾信心，減少無謂的不安和恐慌。