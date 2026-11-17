烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯每個月從北韓取得數十枚飛彈，呼籲歐洲盟邦提供烏國更多武器來對抗俄軍威脅。

法新社報導，澤倫斯基說道：「相當不幸，俄羅斯正從北韓取得更多彈道飛彈。我們說的是每個月數十枚飛彈。」

他還指出，「歐洲擁有能發動真正有效打擊的飛彈」，並籲請盟友協助「對抗俄羅斯在全球各地惡行」。

澤倫斯基也宣布，烏克蘭、美國及歐洲的代表們舉行了首次會談，商討未來如何與俄羅斯展開談判，以結束俄烏戰爭。

他未透露會談細節，僅提到「對話並不容易，但已有取得成果」。