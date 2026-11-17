歐盟AI能源效率門檻 牽動台廠商機

歐盟雖未簽署「安塔利亞人工智慧承諾」，但歐盟執委會今年九月提出資料中心共同評級制度，自二○二七年八月起，依能源效率與用水效率評定Ａ到Ｇ等級標章，並就「最低效能標準」徵詢意見至十二月，預計明年第二季提出草案。效率門檻一旦上路，供應ＡＩ伺服器電源與散熱設備的台廠，將面臨新的規格要求與商機。

歐盟依「能源效率指令」，自二○二四年起已要求資訊設備用電達五百千瓦以上的資料中心，每年申報用電、用水、廢熱利用與再生能源占比等數據，評級制度即以這些數據為基礎。

歐盟執委會能源總署能源安全暨國際關係司長尤迪日前在ＣＯＰ31法國館座談表示，ＡＩ能為社會和經濟帶來很多好處，「但不要因為搶快而犯錯」。她也坦言，必須邊做邊學，「但我們沒有太多時間邊做邊學，必須學得很快」。

同場次的台達電歐洲、中東及非洲區副總裁蓋勒認為，提升資料中心效率不能只看單一元件，要「從電網一路看到晶片」。業者常選最便宜、而非最有效率的方案，盼政策把「全生命周期能源效率」變成強制入場券。

被問到ＡＩ需求成長若快過效率提升該如何應對，他說，提高電壓、整合可納入更多再生能源的微電網，是明確方向。

台達電今年陸續推出八百伏特直流供電、液冷與微電網方案，搶攻輝達新一代ＡＩ資料中心架構，其中十月展示的固態變壓器，可將中壓交流電直接轉為八百伏特直流電，轉換效率達百分之九十八點五，整體能源效率可提升約百分之四至百分之五，建置時間也可縮短約一半，目前仍在國際客戶測試驗證階段。

參與峰會的國泰金控總經理李長庚接受本報專訪的時候強調，要興建ＡＩ資料中心的業者，應該自己尋找綠電或自備電廠，如果業者需要金融機構去做投融資，「我們國泰就去評估，案子如果可行，當然我們會願意去做（投融資）」。