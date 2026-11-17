日相高市支持率58% 卻有逾半民眾反對擁有核潛艦

聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）昨正式發表「安塔利亞人工智慧承諾」，由主席國土耳其與國際電信聯盟（ＩＴＵ）共同發起，在全球掀起反資料中心浪潮之際，這是ＣＯＰ首度以ＡＩ為主題的專門承諾，呼籲以永續能源驅動ＡＩ、透明揭露其環境衝擊。不過，各國和企業響應有限，截至十六日，共八十個單位簽署。

2026-11-17 00:00