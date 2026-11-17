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日相高市支持率58% 卻有逾半民眾反對擁有核潛艦

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日相高市早苗的內閣支持率持續過半。歐新社
日相高市早苗的內閣支持率持續過半。歐新社

日本讀賣新聞最新民調顯示，日本民眾過半數反對日本持有核動力潛艦。關於首相高市早苗對中國大陸的立場，民調顯示，正反意見幾乎不相上下。

讀賣新聞本月十三日到十五日實施全國民意調查顯示，對於日本持有核動力潛艦，百分之五十二受訪民眾表示「反對」，百分之三十七「贊成」。

日本目前沒有核動力潛艦。然而，日媒上月引述消息人士披露，日本政府擬把評估導入核動力潛艦到自衛隊一事納入安保相關三文件。

關於日本為了強化防衛能力而增加防衛預算，百分之五十四受訪者表示「贊成」，百分之卅七則表示「反對」。

對於高市內閣面對中國大陸的態度，百分之四十四受訪者表示「肯定」，較前次十月調查時的百分之四十六下降二個百分點，與「不予肯定」的百分之四十三幾乎不相上下，不予肯定的受訪者較前次百分之卅九上升四個百分點。

高市內閣支持率為百分之五十八，與前次十月十六日到十八日所調查的百分之五十七大致持平，不支持率為百分之卅，與前次相同。

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