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「矽盛世」大突破！美與盟友簽AI協議 護供應鏈防堵陸

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
美國15日與盟邦簽署矽盛世宣言，意在防堵中國的紅色供應鍵。路透
美國15日與盟邦簽署矽盛世宣言，意在防堵中國的紅色供應鍵。路透

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會將在十八日登場之際，美國與日本、澳洲、以色列和英國等盟友同意簽署一份協議，列出支撐人工智慧（ＡＩ）關鍵技術與供應鏈的共同清單，為ＡＩ技術和供應鏈提供更多保護，以防堵正在ＡＩ領域急起直追的中國大陸。

負責經濟事務的美國副國務卿赫爾伯格向英國金融時報透露，日本、南韓、印度、英國、澳洲、以色列與卡達等九國十五日共同簽署「舊金山持久繁榮安全基礎宣言」，德國、瑞典、荷蘭以及歐盟也訂於下周簽署這項多邊經濟與科技安全協議。

此協議是美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議一大突破，這項倡議目的是提高從晶片和關鍵礦產到能源等ＡＩ供應鏈競爭力，尤其是大陸占有優勢的稀土資源領域。

美國也決定與夥伴加強合作，以應對大陸日益升級的競爭與經濟脅迫，尤其在ＡＩ領域，赫爾伯格指出：「由於晶片設計技術、晶片製造機器以及晶片出口港口均可能位於不同國家，舊金山宣言歷史意義在於『矽盛世』合作夥伴們同意將技術及支援的基礎設施安全，視為共同責任。」

赫爾伯格表示，該協議是簽署國針對「超級智慧」（ＳＩ，川普對ＡＩ的別稱）敏感技術與關鍵基礎設施達成共識，有助於分享供應鏈需求多樣化的關鍵資訊。他強調「經濟安全乃國安基礎」。

赫爾伯格聲明指出，各國加強保護ＡＩ敏感技術的發展，並強調「如果這些技術被竊取、非法轉移或被敵對勢力取得，將會帶來明顯軍事或情報優勢」，國務院也重申：「『矽盛世』正邁入一個新階段，沒有任何一個國家能夠單獨保護ＳＩ時代的基礎，而ＳＩ帶來的繁榮與其持久性則取決於旗下供應鏈和基礎設施。」

宣言簽署國也將成立工作小組，處理各項強化ＡＩ供應鏈的議題，包括設立經濟樞紐，吸引ＡＩ相關投資。

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