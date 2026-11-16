邊境爭端延燒至國際場合 泰國外交部批柬埔寨散布不實指控

泰國與柬埔寨近日在國際場合針對邊境爭端隔空交鋒。泰國外交部今晚發表聲明，指控柬埔寨利用主辦國地位，在國際法語國家組織（OIF）峰會期間多次提出不實指控，企圖抹黑泰國。

泰國外交部的聲明指出，泰國14日至16日以觀察員身分參加在柬埔寨金邊舉行的國際法語國家組織的峰會，原本希望藉此展現合作、對話及促進和平的立場，不過，「柬埔寨卻利用主辦國身分，在整個會議期間不斷散布毫無根據的指控，蓄意詆毀泰國」。

聲明寫道：「從柬埔寨總理在峰會開幕式上的致詞，到起草成果文件，再到會議場所的照片展和藝術裝置，泰國屢次遭到不實攻擊，且柬方主席不允許泰國在會議中回應，泰方只能提交書面聲明」。

泰國外交部表示，泰國在1970年代末期基於人道考量，曾為逃離柬埔寨境內衝突的民眾提供臨時庇護。泰方認為，儘管後續情勢改善，部分民眾仍留在相關區域，經泰國官員多次抗議後，仍侵占泰國領土。

泰國外交部批評，柬埔寨未聚焦國際法語國家組織共同目標，反而利用多邊場合推動單方面敘事，服務國內政治目的。泰國並指柬方在正在菲律賓馬尼拉舉行的第49屆東協（ASEAN）峰會及相關會議中，也持續採取類似做法。

國際法語國家組織是類似大英國協（BritishCommonwealth of Nations）的後殖民時代組織，致力於促進經濟與文化合作。該組織匯集從民主剛果到加拿大等約90個國家與地區，其中53個為正式會員。

泰國外交部強調：「多邊平台應促進對話與相互理解，而不應成為推動片面、偏頗及不準確說法的場域。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也呼籲雙方避免將雙邊爭端帶入國際場合，應透過雙邊機制和平解決。

阿努廷15日在臉書以英文發表聲明，回應柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在峰會的談話，以及柬方代表在馬尼拉東協領袖會議上的發言。

阿努廷表示，泰國始終尊重與柬埔寨簽署的所有協議，也將遵守國際法。他說：「泰國不會將任何雙邊爭端，尤其是領土及人道議題，提交給與衝突無關的其他國家。」

他並表示，泰國採取的行動都是為了捍衛國家主權及領土完整，最重要的是保障泰國人民的安全與福祉。