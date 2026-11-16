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美中俄北韓四國領袖將同框？ 川普：可能在中國與金正恩會面
美國總統川普16日表示，他本周訪問東亞期間，可能在中國與朝鮮領導人金正恩會晤。這趟東亞行他也將與中國和俄羅斯領導人會晤，舉行歷史上美中俄三國領袖首次面對面會晤。至於金正恩是否也會同台，外界密切關注。
川普在白宮告訴記者，中國國家主席習近平「一個月前來過這裡，我們還將與（俄羅斯）總統普丁會晤，也可能與金正恩會晤」。他並表示，如果與金正恩會晤，地點將在中國」，「那會是件好事」。
川普預定美東16日上午啟程前往亞洲，此行主要聚焦於貿易與其他經濟議題。白宮已證實，執行長馬斯克將與川普同行，儘管川普持續表達支持黃仁勳，但他並未被安排參與此次出訪。
川普並透露，這次可能與習近平討論間諜活動和黃仁勳。他還說，沒有人證明黃樂（Alice Huang）是間諜。
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