川普訪亞洲之際 美祭新規限制中國取得先進AI晶片

川普政府今天發布新規，限制晶片出口至海外資料中心，以防止中國企業透過這些資料中心取得先進AI晶片，訓練AI模型。

路透社報導，美國商務部表示，該部於今天發布新規，以防止第三國遠端存取先進人工智慧（AI）晶片。

這項新規也要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業，若要取得最先進晶片，須向美國申請出口許可，以減少晶片遭非法轉運的情況。

這項規定出台的時機，適逢美國總統川普（DonaldTrump）啟程前往亞洲訪問之際，行程包括在中國與國家主席習近平會面。

與此同時，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）則因處理對中國先進晶片出口管制的方式，面臨日益升高的批評聲浪。

美國商務部發表聲明指出：「這項規定旨在確保，涉及第三國資料中心的遠端運算安排，不會成為規避現行美國敏感技術存取限制的途徑。」