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詐騙集團從東南亞轉進斯里蘭卡 美國FBI出手助查緝

中央社／ 可倫坡16日綜合外電報導

美國今天表示，聯邦調查局（FBI）將協助南亞國家斯里蘭卡的執法機關查緝網路詐騙分子。在東南亞國家加強取締後，這些詐騙分子將非法活動轉移至斯里蘭卡。

根據警方說法，愈來愈多詐騙集團將活動據點轉移至斯里蘭卡，因為該國簽證規定寬鬆，又擁有可靠且高速的網路。

法新社報導，美國駐斯里蘭卡首都可倫坡的大使館今天發布聲明表示，FBI人員將與斯里蘭卡執法機關夥伴合作，協助調查技巧、數位鑑識及案件偵辦工作，以瓦解在斯里蘭卡活動的跨國犯罪網絡。

大使館補充道，FBI團隊本月將在斯里蘭卡停留一週培訓當地調查人員，協助他們辨識受害者、追查犯罪活動，以及蒐集更充分的證據，來追究網路詐騙犯的責任。

之前詐騙園區在東南亞各地大量出現，園區內的詐騙分子會誘騙網路使用者陷入虛假的戀愛關係、加密貨幣投資及博弈平台。

園區背後的犯罪集團起初主要鎖定華語使用者，如今已擴展至多種語言。

這些詐騙犯當中，有些人是自願參與，有些人則是遭人口販運、被迫工作的外國人。

官員表示，在斯里蘭卡運作的詐騙網絡鎖定亞洲各地受害者，包括印度、越南、菲律賓民眾，但斯里蘭卡人恐將成為下一個目標。

今年以來，斯里蘭卡警方已逮捕超過1100名涉嫌參與網路犯罪的外國人，主要來自中國、越南和印度。

斯里蘭卡也已向中國尋求協助，而中方承諾將在打擊網路犯罪方面加強合作。

中國駐可倫坡大使館3月表示，在柬埔寨、緬甸、阿拉伯聯合大公國採取執法行動後，斯里蘭卡境內的網路犯罪活動有所增加。

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