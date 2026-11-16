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美日合作在日組裝先進飛彈 台灣分析家審慎看待戰略效益

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國防部長赫塞斯（左）和日本防衛大臣小泉進次郎（右）去年10月在日本東京會面。路透
美國國防部長赫塞斯（左）和日本防衛大臣小泉進次郎（右）去年10月在日本東京會面。路透

新加坡海峽時報報導，美國和日本10月底達成協議，美國將在日本境內組裝AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），成為美國境外首個設立該飛彈最終組裝和檢驗設施（FACO）的國家。該協議象徵印太地區防衛格局出現重大轉變，引發中國大陸強烈譴責，但台灣分析家卻對此抱持審慎態度。

日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫塞斯10月28日在菲律賓宿霧的東協防長擴大會議期間達成該協議。此舉立即引發中方批評。大陸經常指責日本正走向「新軍國主義」，但日本否認。同時，由於日本首相高市早苗曾說，「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊。這使本已緊張的中日關係陷入僵局。

北京察哈爾學會研究員陳洋告訴海峽時報，這項飛彈組裝協議顯示，日本在美日安全同盟中的角色正逐漸轉變，不再僅限於提供後勤支援及採購軍事裝備。陳洋說，日本正逐漸轉而扮演更積極主動的角色，參與由美國主導的先進武器生產，並擴大其在東海及台灣海峽的作戰活動範圍。

他說：「這為日本未來擴大軍事裝備的生產與出口創造有利條件。真正值得警惕的是，日本與美國可能以『區域安全』為名，不斷強化軍事介入能力，進而對台灣海峽的和平與穩定造成新干擾。」

然而，日本地緣經濟研究所所長鈴木一人駁斥這些說法。他說，這座設施主要目的是「生產日本所需的飛彈，並使生產規模符合日本的採購需求，並非以形成嚇阻能力為目的」。

鈴木說：「日本早已表明具備遠距打擊能力。雖然AMRAAM並非遠距打擊武器，但它被定位為防空系統的一部分。」他也補充說，日本也能協助美國消化尚未交付的武器訂單積壓。

儘管飛彈最終組裝和檢驗設施設施所在地、建置時程及日本合作夥伴目前尚未公開，但這項協議反映「產業嚇阻」戰略轉變，即透過提高武器生產能力及持續供應能力，在消耗戰中壓過潛在對手。

海峽時報說，美國藉由在日本設立AMRAAM飛彈組裝生產線，實際上等於將部分預備庫存前推部署至東亞潛在衝突前線。即使日本現行武器出口規定禁止直接向台灣移轉具有殺傷力武器，這項安排仍具有戰略意義。設立區域生產中心，將大幅縮短美軍在台灣周邊執行任務時所需的補給距離。

然而，台北的國防戰略分析人士對此仍抱持審慎態度。

台灣國防安全研究院於11月9日發布的一份分析指出，飛彈最終組裝和檢驗設施廠僅負責組裝及測試進口零組件，並非從零開始製造飛彈，日本並未因此取得完整的國防工業自主能力。

報告指出：「設立飛彈最終組裝和檢驗設施設施，並不等同於具備完整且能獨立運作的製造能力。」

報告並指出，如果美國上游供應商在火箭發動機及微晶片的生產方面遭遇困難，日本仍將面臨供應延遲的問題。

報告進一步表示：「儘管在日本設立工廠可能縮短部分供應距離，但在戰時，仍必須考量設施安全、能源供應中斷、跨境運輸及儲存等問題。」

報告並指出，目前仍缺乏足夠證據，足以證明相關作戰持續支援能力已經獲得提升。

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