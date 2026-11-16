拉脫維亞挺烏總理籌組聯合政府 與民族主義政黨合作

拉脫維亞總理庫爾伯格斯15日表示，所屬中間派、支持烏克蘭的「聯合名單」黨已與民族主義政黨「民族聯盟」達成協議，將共同組成新政府。雙方將繼續討論合作的具體內容和條款，以簽署合作文件。

路透社報導，「聯合名單」（United List）在10月大選中獲得35.3%選票，創下拉脫維亞1991年脫離蘇聯獨立以來，單一政黨在國會選舉中的最佳成績。不過，由於未取得國會過半席次，仍需與其他政黨組成聯合政府。

庫爾伯格斯（Andris Kulbergs）在聲明中表示，他已與所有可能的合作對象討論並評估各方立場，考量與「民族聯盟」（National Alliance）長期合作的關係，以及雙方政策立場相近，決定攜手組閣是合理的選擇。

兩黨組成的聯合政府，將在100席國會中占51席，達到最低多數席次。

據報導，庫爾伯格斯今年5月上任，當時前一屆聯合政府因處理烏克蘭軍用無人機意外闖入拉脫維亞領空事件引發爭議，最終瓦解。

經濟方面，拉脫維亞過去10多年經濟表現一直落後於波羅的海鄰國愛沙尼亞與立陶宛。庫爾伯格斯承諾改善政府治理、減少行政繁文縟節，並縮減公共支出。