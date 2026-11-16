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德情報局洩密案 高層幕僚涉藉局長專車、隨扈偷渡文件

中央社／ 柏林16日專電

德國聯邦情報局（BND）機密外流案出現新進展。德媒調查揭露，一名曾擔任4任情報局長的資深高層幕僚，涉嫌利用局長專車及隨扈規避安全檢查，長期將機密文件帶出情報局總部，暴露德國情報機關內部安全管理漏洞。

德國聯邦情報局前局長韓寧（August Hanning）10月初因涉嫌企圖叛國、刺探國家機密等罪名遭逮捕。檢方懷疑，韓寧卸任後長期透過昔日部屬取得情報局內部資料，供私人安全顧問業務使用，調查人員在韓寧處查獲超過2000份包含大量國家機密情報的文件。

聯邦情報局對機密文件的存取、列印及攜出設有嚴格規範，接觸高度機密情報的人員也須定期接受安全審查，然而，機密文件如何在未被察覺下長期外流，成為本案備受關注的焦點。

南德日報（SZ）、公共廣播北德廣播公司（NDR）、西德廣播公司（WDR）今天發布聯合調查報導指出，曾擔任4任聯邦情報局長的辦公室主任、現年64歲的Manfred D.，代號「奧格納」（Augner），疑似利用職務之便，將大量機密文件帶出柏林情報總部交給韓寧。

根據報導，奧格納搭乘局長辦公室公務車下班。由於這類車輛及乘客離開情報局時通常很少受到檢查，因此可能成為機密資料外流的管道。

此外，奧格納還涉嫌事先將裝有機密文件的袋子交給局長隨扈，再由隨扈代為攜出情報局。由於局長隨扈進出時通常不會受到搜查，機密文件可能藉此避開安全檢查。

局長辦公室主任的身分不僅便於攜出文件，也讓奧格納握有存取機密資料的權限。報導指出，他可以查閱局長辦公室的電子郵件與行事曆，並獲准列印機密文件，為高層會議準備資料，得以長期接觸大量敏感情報。

奧格納自1990年代進入聯邦情報局，從警衛一路升任局長辦公室主任。檢方懷疑，他與韓寧自2010年起合作，長期向韓寧提供情報局內部資料，供韓寧從事私人安全顧問業務，目前正進一步調查相關機密情報是否透過韓寧流向外國勢力。

值得注意的是，奧格納任職期間須定期接受德國最高等級的安全審查「Ü3」，包括個人經歷、財務狀況及海外聯繫等，他每10年須接受一次全面審查，期間也須接受較簡化的定期審查。報導指出，他過去多次通過審查，未被發現明顯異常。

這起情報外洩事件也引發德國盟友關注，南德日報指出，美方曾警告，可能因韓寧案重新評估與德國的情報合作關係。

當前德國正推動情報機關改革，國會日前通過擴大聯邦情報局行動權限的法案，報導指出，韓寧案暴露情報機關內部安全管理漏洞，也引發外界質疑，政府在賦予情報機關更多權力的同時，是否應同步強化對情報機關的監督。

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