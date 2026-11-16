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羅斯福號抵中東 美軍部署當地航艦打擊群增至3個
媒體報導，美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）昨天抵達中東，這使得美國在該地區部署的航艦打擊群增加到3個。
法新社報導，阿拉伯聯合大公國「國家報」（TheNational）與美國新聞網站Axios記者芮維（BarakRavid）披露上述部署消息。
與此同時，中東又爆發戰鬥，伊朗宣稱昨天以無人機攻擊美國盟邦巴林，打破美伊戰爭攻擊暫歇的局面。
伊朗13日也曾對巴林發動無人機攻擊，這是9月以來，首度有能源資源豐富的波斯灣（Persian Gulf）國家遇襲。自2月衝突爆發以來，波斯灣地區一直是攻擊目標。
一名官員13日表示，美國總統川普（DonaldTrump）計劃本週與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方會談，討論美伊戰爭。
這場戰爭始於美國聯手以色列發動攻擊，造成時任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，數月來的外交斡旋均未能讓戰爭結束。
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