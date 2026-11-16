聯合國：AI猶如雙面刃 對抗全球暖化兼具潛力與風險

聯合國氣候事務首長斯帝爾今天在第31屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP31）會談中指出，人工智慧（AI）對抗全球暖化兼具「潛力」與「風險」。

法新社報導，聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）在COP31主辦國土耳其發起「安塔利亞人工智慧承諾」（Antalya Artificial Intelligence Pledge）的啟動儀式上發表上述談話。這項承諾旨在運用AI技術尋找氣候變遷解決方案，同時評估其日益增加的環境風險。

斯帝爾表示：「我們正處於一個科技發展的關鍵時刻，既有巨大潛力，也伴隨重大危險。AI與其他前沿科技是一把雙面刃。」

斯帝爾說：「我們不能要求民眾今天承受更高的帳單、更多加劇全球暖化的污染，以及更嚴重的不平等，只為換取明天會更好的承諾。AI帶來的效益必須大於其日益增加的成本。」

AI資料中心消耗大量能源與水資源，造成的電費飆升已引發部分社區民眾不滿，其日益增加的碳足跡也令人憂心。

斯帝爾指出：「執行長與董事會必須採取行動，讓企業營運及投資計畫與全球共同商定的氣候目標一致。」他並敦促企業使用再生能源供應資料中心電力。

土耳其工業暨科技部長卡吉爾（Mehmet FatihKacir）向與會人士表示，這項承諾已獲得80個單位背書，但未說明其中有多少來自國家或企業。

卡吉爾說：「我們必須減少AI對環境的影響，同時善用其潛力，推動產業現代化、提升能源效率、強化氣候韌性，並加速綠色發展。」