維德角大選 現任總統得票率逾6成順利連任

維德角昨天舉行總統大選，根據初步結果，現任總統尼佛斯贏得第2個5年任期，擊敗另外5名挑戰者，其中包括這個非洲群島國家首位女性總統候選人。

路透社報導，國營電視台公布97%投票所的開票結果顯示，尼佛斯（Jose Maria Neves）獲得63.8%選票，超過避免進入第2輪投票所需的50%門檻。

尼佛斯的主要對手、前司法部長阿馬多（Joana RosaAmado）得票率為31.6%，其餘4名候選人的得票率均不到1%。

阿馬多在演說中承認敗選，並表示已向尼佛斯道賀。

這次選戰聚焦於為年輕人創造更多就業機會。但根據國營電視台公布的結果，昨天投票率似乎偏低，參與投票的合格選民不到1/3。

全國選舉委員會預計本週公布正式結果。

維德角今年曾因國家足球隊首度參加世界盃便挺進淘汰賽，以及一艘載有漢他病毒感染者的郵輪停泊外海，而登上國際新聞版面。

維德角位在大西洋中部，距離非洲大陸最西端的塞內加爾約600公里，由10座火山島組成，以葡萄牙語為官方語言，觀光客人數逐年增加。