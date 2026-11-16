聽新聞
0:00 / 0:00
維德角大選 現任總統得票率逾6成順利連任
維德角昨天舉行總統大選，根據初步結果，現任總統尼佛斯贏得第2個5年任期，擊敗另外5名挑戰者，其中包括這個非洲群島國家首位女性總統候選人。
路透社報導，國營電視台公布97%投票所的開票結果顯示，尼佛斯（Jose Maria Neves）獲得63.8%選票，超過避免進入第2輪投票所需的50%門檻。
尼佛斯的主要對手、前司法部長阿馬多（Joana RosaAmado）得票率為31.6%，其餘4名候選人的得票率均不到1%。
阿馬多在演說中承認敗選，並表示已向尼佛斯道賀。
這次選戰聚焦於為年輕人創造更多就業機會。但根據國營電視台公布的結果，昨天投票率似乎偏低，參與投票的合格選民不到1/3。
全國選舉委員會預計本週公布正式結果。
維德角今年曾因國家足球隊首度參加世界盃便挺進淘汰賽，以及一艘載有漢他病毒感染者的郵輪停泊外海，而登上國際新聞版面。
維德角位在大西洋中部，距離非洲大陸最西端的塞內加爾約600公里，由10座火山島組成，以葡萄牙語為官方語言，觀光客人數逐年增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。