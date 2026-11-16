日本超級電腦遭不當存取 日媒：企業機密恐外洩

由於日本「理化學研究所」的超級電腦「富岳」遭到外部不當存取，「富岳」已停機並接受檢查，以便確認是否有資料外洩等詳情。日媒指出，這可能導致企業的機密外洩。

綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，理化學研究所是隸屬於日本政府文部科學省（簡稱文科省，相當於教務部）的研究機構。

理化學研究所與文科省表示，設置於理化學研究所的「富岳」用戶認證有關的系統，出現來自外部的不明通訊。理化學研究所從本月14日清晨起切斷外部存取，並停止「富岳」運作。這座設施位於神戶市。

理化學研究所除了透過電子郵件通知用戶相關事宜之外，也正在確認是否出現資訊外流等災情。

日本以達到全球最高運算水準為目標，研發「富岳」。而「富岳」的開發費用高達約1300億日圓（約新台幣260億元），2021年起正式啟用之初，計算速度曾居全球之冠。

「富岳」目前用於大學、研究機構研究防災、基礎科學等最先進的研究：製藥公司會在研發產品時使用「富岳」之外，汽車製造商也會借助「富岳」的力量，從事空氣阻力等研究。

「日本經濟新聞」報導，目前仍不清楚「富岳」何時重啟。

「富岳」是日本最高峰富士山的別名，命名時不僅寄望其具備強大的運算效能，也希望藉此擴大使用範圍，讓更多企業或機構都能使用。若因遭到不當存取，導致企業及大學所從事的先進研究相關資料外洩，恐衝擊日本產業的競爭力及科學研究發展。

「富岳」也設有付費機制，企業只要支付使用費，就能不公開計算結果，藉此提升自身競爭力。