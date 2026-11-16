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莫迪赴菲律賓參加東協峰會 關注貿易、海上安全

中央社／ 新德里16日專電

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天前往菲律賓的馬尼拉，參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會東協-印度峰會，預料會議討論的重點將聚焦在貿易、海上安全、區域穩定等議題。

菲律賓今年擔任東協輪值主席國，15日至17日在菲律賓國際會議中心（PICC）主辦東協峰會及相關峰會，莫迪預計16日下午抵達馬尼拉，接著參與一連串的活動。

根據印度外交部發給中央社等媒體的資料，莫迪應菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之邀前往馬尼拉，將參加17日的東協峰會以及東協-印度峰會。

莫迪在聲明中提到，印度與東協成員國的關係是該國「東進政策」（Act East Policy）的核心，且「我們之間的聯繫，植根於幾個世紀以來的文明交流，且如今已發展成充滿活力的夥伴關係，涵蓋的範圍包括貿易、互聯互通、海上安全、科技、民間（交流）等。」

莫迪說：「東協峰會為探討區域和全球挑戰提供了一個重要的對話平台。我期待和與會領導人就加強印太地區的和平、穩定與合作交換意見。」

印度快報（The Indian Express）指出，海上合作是印度與東協在多個領域夥伴關係中，關鍵且日益重要的領域，2026年被訂為印度與東協的海上合作年，為雙方加強海上合作、海上保障、互聯互通、藍色經濟等領域的合作開啟契機。

另外，經濟合作仍是印度與東協間關係的重要支柱，雙方將持續努力，強化在貿易、投資上的聯繫、往來，並促進形成具有韌性、多元化的供應鏈。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，莫迪這次前往馬尼拉，也將參加在當地進行的四方安全對話（Quad）領袖峰會，預計將與澳洲、日本、美國的領導人會晤。

莫迪在馬尼拉與東協和其他國家領導人的會晤，關注的重點預料會放在貿易和投資、加強海上安全合作，還有該如何在不斷變化的地緣政治下，因應區域安全面對的挑戰。

四方安全對話機制正密切關注中國在印太地區不斷擴大的軍事存在和影響力，印度對此的立場始終如一，即呼籲在印太地區建立自由、開放和包容的秩序，其核心是尊重所有國家的主權和領土完整，同時強調透過對話並在國際法框架內和平解決爭端。

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