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福岡市長選舉陷入混戰 13名候選人均未當選

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本福岡市長選舉15日舉行投開票，不過由於無人跨越當選門檻，依法必須再度舉行選舉，以選出下一任福岡市長。投票示意圖。聯合報資料照
日本福岡市長選舉15日舉行投開票，不過由於無人跨越當選門檻，依法必須再度舉行選舉，以選出下一任福岡市長。投票示意圖。聯合報資料照

日本福岡市長選舉15日舉行投開票，不過由於無人跨越當選門檻，依法必須再度舉行選舉，以選出下一任福岡市長。這場選戰罕見有13名候選人角逐市長之位，候選人數量創下新高。

日本TBS電視台與日本RKB每日放送報導，這屆福岡市長選舉的投票率為45.58%，較上一屆、4年前的選舉投票率34.31%，高出11.27個百分點。

開票結果顯示，得票數前4名的候選人依序為前眾議員稻富修二獲得13萬7667票、新村優9萬3824票、森健太郎9萬3206票、調崇史7萬1964票。

不過，根據日本「公職選舉法」，若沒有候選人獲得逾1/4有效投票總數（法定得票數），就必須再度舉行選舉（再選舉）。

儘管稻富得票數最多，但仍未跨越當選門檻，也就是獲得有效票總數59萬2723票的1/4。這也代表福岡市確定再度舉辦選舉，以選出市長。

稻富就這次結果表示，「雖然令人感到遺憾，但是必須好好接受」，表示會跟支持者討論之後的計畫。

「讀賣新聞」報導，得票數前4名的候選人之中，前市議員新村優，以及日本保守黨公認的IT工程師森健太郎已經表示，有意繼續角逐市長之位。

在提出異議的期限結束後，市長選舉將在50天以內舉辦。提出異議的期限原則上為期兩週。

相關人士透露，明年1月3日公告、1月17日投開票的可能性增加，若有人提出異議，選舉日程可能會往後延。

由於現任市長高島宗一郎放棄尋求連任，不打算擔任第5任市長，加上他並未點名「接班人」，也就是支持的人選，所以這次選舉罕見有13人參選，使選舉陷入「混戰」。

日本總務省指出，這是日本全國第8個「再選舉」的案例。

九州朝日放送（KBC）報導，高島的任期到12月6日，高島卸任後到新任市長出爐之前的這段時間，將由副市長代理市長職務。

福岡 選舉 門檻 投票率 日本

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