快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

俄稱擊落逾1300架烏軍無人機 控烏克蘭襲擊克里米亞大橋

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導
俄羅斯任命的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭襲擊連接克里米亞與俄羅斯的大橋，導致這條交通要道受阻。圖為俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。歐新社 林青錦
俄羅斯任命的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭襲擊連接克里米亞與俄羅斯的大橋，導致這條交通要道受阻。圖為俄烏戰爭前線的烏克蘭軍人。歐新社 林青錦

俄羅斯任命的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭襲擊連接克里米亞與俄羅斯的大橋，導致這條交通要道受阻。俄國國防部稍早則說，俄軍一夜間擊落逾1300架烏克蘭無人機

法新社報導，阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在通訊軟體Telegram發文表示：「敵人襲擊克里米亞大橋（Crimean Bridge），因此交通將受限制，可能持續至下午。」

他並未說明這次襲擊是否造成人員傷亡。

他說：「所有必要的應變單位均已動員，以處理目前情況。」

俄羅斯國防部今天稍早表示，俄軍夜間在多個地區擊落逾1300架烏克蘭無人機，包括在黑海（BlackSea）上空。

克里米亞半島位於黑海，2014年被俄羅斯併吞前屬於烏克蘭。連接克里米亞與俄羅斯本土的大橋則是在俄國併吞後興建，供火車及汽車通行。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏軍已多次攻擊這座大橋。

烏克蘭 烏軍 克里米亞 無人機 俄羅斯 俄軍

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

英國哈利王子突訪烏克蘭 慰問傷兵並稱「你們會贏」

愛沙尼亞控俄國情報局涉縱火破壞 12月起關閉邊境

歐盟領袖拍板 英、法、德、義、波蘭5國參與俄烏和談

美中俄APEC將會面 烏以頓巴斯換入北約？

相關新聞

2027年逼近！「戴維森窗口」本尊再談中國犯台風險：希望我是錯的

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）16日報導，美軍前印太司令戴維森2021年在國會示警，中國大陸可能在2027年前具備攻台能力，這項評估後來被稱為「戴維森窗口」。隨著2027年逼近，戴維森近日受訪表示，「希望我是錯的。」他直言，這5年來的一些進展，包括美軍調整印太兵力部署、日本增加國防支出，以及台灣延長義務役役期，都有助於嚇阻北京動武；但美國對台軍售進度太慢，恐來不及在戰事爆發前交付，還有中國資訊戰較過去更難應付。

俄稱擊落逾1300架烏軍無人機 控烏克蘭襲擊克里米亞大橋

俄羅斯任命的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭襲擊連接克里米亞與俄羅斯的大橋，導致這條交通要道受阻。俄國國防部稍早則...

高市面對中國的態度曝光！日本民調：逾半民眾反對保有核動力潛艦

日本「讀賣新聞」最新實施的全國民意調查顯示，52%的受訪民眾反對日本持有核動力潛艦，多於37%的贊成率；關於高市內閣對中...

川習會前 美國拉盟友簽署「矽和平」宣言

在亞太經合組織(APEC)會議即將在19日登場之際，美國與日本、澳洲、以色列和英國等盟友同意簽署一份協議，列出支撐人工智慧(AI)關鍵技術與供應鏈的共同清單，為AI技術和供應鏈提供更多保護，以防堵正在AI領域急起直追的中國。

「想讓父母驕傲」 韓稅務師國考榜首認靠AI作弊 驚動青瓦台

南韓國家稅務師資格考試最高分紀錄的狀元考生韓元碩，15日透過律師向首爾警察廳遞交書面供辭，並坦承在兩輪考試中皆利用人工智能（AI）作弊。他表示，離職創業後陷入財務困境，「我想賺錢，也無法忍受自己辭掉一份好工作後，讓父母失望的樣子。」財政經濟部召開審議委員會，加快褫奪其資格程序；此案還驚動青瓦台，15日召開由政策室長主持的會議商討應對措施。

法國10萬人上街反對通脹、警察法案 葡萄牙、德國也傳抗議

法國連續第5個周末爆發全國示威，逾10萬人14日上街抗議生活成本高漲與警察保障新法，警民衝突致219人被捕。儘管法國政府宣布調高公務體系與基本薪資，仍遭工會斥為無感，號召17日發動串聯大罷工，爭取基本工資至少調漲10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。