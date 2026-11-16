俄稱擊落逾1300架烏軍無人機 控烏克蘭襲擊克里米亞大橋

俄羅斯任命的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天表示，烏克蘭襲擊連接克里米亞與俄羅斯的大橋，導致這條交通要道受阻。俄國國防部稍早則說，俄軍一夜間擊落逾1300架烏克蘭無人機。

法新社報導，阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在通訊軟體Telegram發文表示：「敵人襲擊克里米亞大橋（Crimean Bridge），因此交通將受限制，可能持續至下午。」

他並未說明這次襲擊是否造成人員傷亡。

他說：「所有必要的應變單位均已動員，以處理目前情況。」

俄羅斯國防部今天稍早表示，俄軍夜間在多個地區擊落逾1300架烏克蘭無人機，包括在黑海（BlackSea）上空。

克里米亞半島位於黑海，2014年被俄羅斯併吞前屬於烏克蘭。連接克里米亞與俄羅斯本土的大橋則是在俄國併吞後興建，供火車及汽車通行。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏軍已多次攻擊這座大橋。