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黃循財出席東協中國峰會 籲速訂符合國際法南海行為準則

中央社／ 新加坡16日專電

東協中國峰會馬尼拉登場，南海局勢受矚目。新加坡總理黃循財今天呼籲各方維護區域和平穩定，並儘快達成一份符合國際法的南海行為準則。

菲律賓為今年東協（ASEAN）輪值主席國，於15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會。菲律賓方面15日已表明，無法在任內完成南海行為準則（COC）談判，但已促成各方就約8成內容達成共識，接下來將交棒新加坡繼續推進。

聯合早報報導，黃循財今天在馬尼拉出席第29屆東協-中國峰會。黃循財表示，東協與中國可走出以互利共贏為基礎的前進之路，雙方應繼續搭建經濟合作橋梁促進開放。

近年來，中國與菲律賓多次在南海發生海上衝突。東協-中國峰會是在南海局勢持續緊張、東協與中國談判南海行為準則之際舉行，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強調，各方對國際法及和平解決爭端的共同承諾，必須體現在實際行動中，應自我克制、相互尊重及務實合作。

報導提及，黃循財表示，東協期待儘快與中國達成一份有效、具有實質內容的「南海行為準則」並符合國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，保障所有使用南海各方的權利和利益。

菲律賓外交部長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）15日表示，各方就COC草案約8成內容達成共識，明年1月接任東協主席國的新加坡將會繼續推進談判。各國領袖重申致力於維護南海的和平、安全與穩定，並將繼續進行建設性合作。

東協與中國2002年簽署「南海各方行為宣言」（DOC），但因宣言不具法律約束力，雙方同意制定COC。雙方於2017年採納COC架構，2018年正式展開談判，並於2023年同意加快協商，爭取3年內完成。菲律賓今年接手後，促成東協與中國舉行9輪協商及2次高階官員會議，雖然仍未能在輪值主席國任內敲定，但已將進度從原先約5成推進至約8成，馬尼拉視此為重要成就。

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