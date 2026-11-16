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高市面對中國的態度曝光！日本民調：逾半民眾反對保有核動力潛艦

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日相高市早苗。歐新社
日相高市早苗。歐新社

日本「讀賣新聞」最新實施的全國民意調查顯示，52%的受訪民眾反對日本持有核動力潛艦，多於37%的贊成率；關於高市內閣對中國的立場，民調顯示，正反意見幾乎不相上下。

「讀賣新聞」本月13日到15日實施全國民意調查。高市內閣支持率為58%，與前次10月16日到18日所調查的57%大致持平。

按年齡層分析支持率的話，18至39歲為68%，與前次的59%相比，上升9個百分點；40至59歲為58%，較前次的63%下降5個百分點；60歲以上為52%，與前次相同。

另一方面，高市內閣的不支持率為30%，與前次30%相同。

日本政府「防災廳」本月啟動，這個最新成立的部會扮演防災指揮中心的角色。71%的受訪民眾表示「期待」防災廳成立，21%則表示「不期待」。

至於其他議題，像是日本持有核動力潛艦，52%受訪民眾表示「反對」，多於37%「贊成」。

自民黨與日本維新會的聯合執政協議寫道，計劃提前修訂安全保障相關3文件。在穩健推動部署具備反擊能力（敵基地攻擊能力）的長程飛彈，以及建設陸上部署地點的同時，推動採用次世代動力系統的潛艦。

日本目前沒有核動力潛艦。然而，日媒上月引述消息人士披露，日本政府擬把評估導入核動力潛艦到自衛隊一事納入安保相關3文件，但這要經過專家會議與執政黨協商，審慎判斷具體表述，而且尚未確定導入核動力潛艦的目的。

關於日本為了強化防衛能力而增加防衛預算，54%受訪者表示「贊成」，37%則表示「反對」。

對於高市內閣面對中國的態度，44%受訪者表示「肯定」，較前次10月調查時的46%下降2個百分點。這是自去年11月以來的5次調查之中最低的一次，與表示「不予肯定」的43%幾乎不相上下，不予肯定的受訪者較前次39%上升4個百分點。

日本政黨支持率方面，自民黨為32%（前次為34%），日本維新會為2%（前次為4%）。

在野黨方面，國民民主黨為4%（上次為3%），參政黨也為4%（上次為5%），兩黨並列在野黨第一。其次為公明黨的3%（上次為2%）及日本共產黨的3%（上次為1%）。「民主改革之會」則連續3個月支持率為0%。「讀賣新聞」的民調統計中，未滿0.5%時以「0%」標示。

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