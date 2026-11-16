內唐雅胡幕僚涉干預選舉 對手艾森科特痛批：一分鐘都不能再留任

以色列總理候選人艾森科特今天表示，在有報導指出看守總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）的一名幕僚涉嫌干預選舉後，內唐雅胡「一分鐘都不能再繼續領導政府」。

法新社報導，兩人代表會面討論組成聯合政府的可能性後數小時，艾森科特（Gadi Eisenkot）便對這名政治對手發動猛烈抨擊。

前以色列參謀總長艾森科特表示：「即將卸任的總理內唐雅胡及其親信的行為，對以色列民主構成具體、直接且迫切的威脅。」

以色列第12頻道（Channel 12）稍早報導，選舉前夕，內唐雅胡的幕僚長諾登（Ido Norden）曾致電警察總長辦公室，投訴阿拉伯政黨聯合阿拉伯民主黨（Raam）成員。

根據第12頻道，在這段通話過程中，諾登據稱指示警方指認一名所謂的情報來源；此人曾任職於內唐雅胡辦公室。

根據這項消息來源提供的資訊，3名聯合阿拉伯民主黨成員遭到逮捕。內唐雅胡隨後對聯合阿拉伯民主黨發動攻勢，在這些政黨贏得創紀錄席次後，指控他們涉及選舉舞弊。

警方後來認定這名消息來源提供的資訊毫無根據，因此釋放這3名男子。