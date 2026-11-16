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聯合國討論啟動自主武器管制談判 強權反對恐難達共識

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

隨著自主武器在戰場上的使用日益增加，聯合國今天起召開會議，討論是否針對這類武器展開具法律約束力的規範談判。然而，鑑於國際社會立場分歧，談判能否啟動仍存變數。

法新社報導，隨著各國軍隊尋求利用人工智慧（AI）技術蓬勃發展來提升作戰能力，以更快速、更精確地辨識並打擊目標，戰爭型態正在經歷劇烈轉變。批評人士將這類武器稱為「殺手機器人」。

然而，從倡議團體到聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），再到教宗良十四世（Pope LeoXIV），各界紛紛警告，將生殺大權交給完全自主的機器，可能帶來嚴重危險。

紅十字國際委員會（ICRC）武器與敵對行動規範部門主管吉賽爾（Laurent Gisel）表示，隨著AI技術發展，對自主武器進行監管的必要性變得愈發緊迫。

據報導，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中已使用完全自主的無人機，造成了致命打擊；與此同時，烏克蘭本土國防產業也正積極研發自主「無人機蜂群」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織表示，如果本週在日內瓦召開的聯合國「特定傳統武器公約」（CCW）審議大會未能果斷採取行動，平民將陷入「極度危險」的境地。

這場會議將有128個國家參與，各國將決定是否啟動談判，制定具有法律約束力的規範。

然而，儘管有許多國家支持針對自主武器制定更嚴格規範，但一些已掌握相關技術的國家，往往不願讓自身行動受到限制。

聯合國大會10月通過一項決議，有163個國家投下贊成票，呼籲就規範自主武器展開談判；美國、俄羅斯、白俄羅斯、以色列及北韓等5國投下反對票；另有9國投下棄權票，包括中國、伊朗和沙烏地阿拉伯。

法國國際關係研究所（French Institute of InternationalRelations）的德魯西－羅謝貢德（Laure de Roucy-Rochegonde）表示，中國一直「刻意維持模糊立場」。

美國提議以5年時間制定一份不具法律約束力的文件，但非政府組織（NGO）和ICRC則主張，應在一年內完成相關工作。

2023年，古特瑞斯與ICRC主席艾格爾（MirjanaSpoljaric Egger）呼籲各國在2026年前禁止自主武器。

觀察人士指出，鑑於國際主要強權反對相關限制，本週不太可能就啟動具有約束力的規範談判達成協議。

聯合國 武器 秘書長

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