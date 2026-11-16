否認美軍在境內設基地 厄瓜多總統：美軍僅執行臨時活動

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）今天否認美國在厄瓜多設有軍事基地。此前，法新社一項調查記錄到美國軍機在當地一處設施異常部署的情況。

法新社報導，這項於10月發布的調查蒐集多項證據，顯示美軍機出現在港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）附近的陶拉空軍基地（Taura AirBase），當地還架設數十頂帳篷，並進行基礎設施工程。

此次擴建距離厄瓜多民眾在公投中否決允許外國在該國設立軍事基地的提案，尚不到一年。

這項部署已引發外界對其合法性的質疑，當中也包括厄瓜多軍方高層官員。

諾波亞今天表示，美軍人員在厄瓜多僅從事兩國合作架構下的「臨時活動」。

他接受媒體Altavoz訪問時表示：「有時是執行特定任務，有時則是進行特定行動。我們彼此合作。這不是美國的基地，而是厄瓜多的基地。」

諾波亞在受訪時並未正面回應有關軍機的問題，也迴避了記者前往參觀陶拉基地的請求。

法新社確認，今年6月至10月中旬期間，約有20架次美軍軍機飛抵該基地，並取得提及美軍人員駐留當地的相關文件。

法新社也取得一封9月的信函，時任空軍司令沙拉薩（Mauricio Salazar）將軍在信中要求武裝部隊釐清這項部署行動的合法性。

沙拉薩隨後遭撤換，並被調任職權較低的職務。

厄瓜多和美國正加強合作以打擊該地區的毒品走私，儘管美軍在當地的駐紮規模與行動範圍尚不完全明朗。