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馬克宏訪問馬來西亞 盼拓展法國稀土供應來源

中央社／ 吉隆坡16日專電

法國總統馬克宏今天起訪問馬來西亞，盼拓展法國的稀土供應來源，降低工廠零組件短缺、被迫關閉生產線的風險。他明天將與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）舉行雙邊會談，聚焦將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

馬克宏（Emmanuel Macron）結束對柬埔寨的國是訪問後，16日轉赴馬來西亞展開為期兩天的正式訪問。這是他2017年5月就任以來首次訪問大馬。

馬克宏在社群平台X發文表示，保障法國各地的就業與生計，既要在國內努力，也要在離家數千公里之外採取行動，這正是他此行訪問柬埔寨和馬來西亞的目的。

他指出，訪問大馬的重點之一是讓法國的稀土供應來源更多元。稀土平時很少受到關注，卻是製造部分電動馬達和電子裝置所用磁鐵不可或缺的材料。

馬克宏說，對法國工廠而言，供應來源多元化可降低因零組件短缺被迫關閉產線的風險，讓企業更有把握在法國投資和生產。

他並說：「夥伴愈多，依賴就愈少。我們的協議打開合作之門，語言、文化和友誼讓這扇門持續敞開。這對我們的國家都有好處。」

馬來西亞外交部表示，馬克宏將與安華進行雙邊會談，希望提升成為戰略夥伴關係，為加強貿易與投資、關鍵礦產、能源轉型、國防及教育等重點領域的合作提供架構，促進互利合作及優勢互補。

兩人也將就區域及國際情勢交換意見，包括當前迫切的全球挑戰，探討理念相近國家如何加強合作及相互支持，並見證雙方交換多項合作備忘錄，涵蓋國防、高等教育、關鍵礦產及能源轉型。

馬來西亞與法國於1957年建交。據馬來西亞外交部今天提供的統計數據，2025年雙邊貿易總額為馬幣177億8000萬令吉（約新台幣1432億元）。大馬對法出口以電機及電子產品為主，自法國進口則以運輸設備、機械及化學品為主。法國是大馬全球第21大貿易夥伴，也是第4大歐洲貿易夥伴。

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