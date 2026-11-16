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無人機登新加坡澳洲軍演 結合海陸空強化空中監控

中央社／ 新加坡16日專電

新加坡澳洲「三叉戟演習」首度投入Orbiter 4無人機，結合海陸空兵力聯合演練。新加坡國防部長陳振聲登上登陸艦視察。他表示全球安全環境不斷變化，兩國防務關係穩固，讓新加坡部隊得以使用場地展開規模更大、更複雜的軍事演習。

新加坡國防部長陳振聲15日前往澳洲昆士蘭州蕭瓦特灣訓練區（Shoalwater Bay Training Area），視察參與2026年「三叉戟演習」（Exercise Trident）的新加坡與澳洲軍方部隊。

「三叉戟演習」是新加坡武裝部隊與澳洲軍方之間具代表性的雙邊軍事演習。今年是第11屆演習，於6日至22日舉行，共有超過1600名新加坡陸軍、新加坡海軍、空軍及澳洲軍方人員參與。

根據新加坡國防部新聞資料，陳振聲此行登上新加坡海軍登陸艦「堅毅號」（RSS Persistence），並觀摩整合式軍事演練，包括運用新加坡快速運輸艇（FastCraft Utility）及CH-47F直升機，將部隊及車輛運送至岸上並由AH-64D直升機提供支援。

Orbiter 4無人機首度投入這項演習，負責從空中監控相關行動。演習分為兩階段任務，先執行傳統地形作戰，最後由新加坡及澳洲部隊進行城鎮作戰。

新加坡國防部指出，雙方利用貼近實戰的演習環境，測試及整合無人航空載具、無人地面載具等新興科技，應用於監控、偵察及物資補給等任務。

陳振聲表示，新加坡與澳洲維持緊密雙邊防務關係，使新加坡武裝部隊得以持續使用澳洲訓練場地，在全球安全局勢不斷變化之際，進行規模更大、複雜程度更高的軍事演習。

新加坡國防科技人員也與新科工程（STEngineering）、新加坡國立大學耐熱與體能表現研究中心（Heat Resilience and Performance Centre）合作，並與澳方共同進行有人與無人系統協同作戰測試，研究如何提升士兵作戰表現與安全。

新澳兩國過去簽署「工業基礎韌性約定」（Industrial Base Resiliency Arrangement，IBRA），建立合作機制使雙方在供應鏈面臨壓力時，能更迅速有效地應對。聯合早報報導，陳振聲當時表示，新澳兩國採用多種共同裝備平台，並在不同領域合作研發，透過相關協議，雙方得以進一步整合相互依存的供應鏈。

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