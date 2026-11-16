川普訪亞洲 美中俄三方會談等5大外交看點

中國深圳預定19日迎來美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的首次三方會談，將亞洲一週來一連串攸關重大的外交活動推向最高潮。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，有些人將這場三方會談稱為「雅爾達2.0」（Yalta 2.0），比擬1945年在克里米亞（Crimea）舉行的雅爾達會議。

儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，3人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發迴響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

這場三方會談將在18、19日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間登場。APEC成員經濟體合計占全球國內生產毛額（GDP）62%及全球貿易約一半，議程包括供應鏈安全、人工智慧（AI）等議題，但場邊領袖外交預料將搶走會議焦點。

● 美中俄三方首會未敲定共同議程 核武議題受矚

一名熟悉三方會談籌備工作的人士表示，中國、俄羅斯與美國決定不事先商定共同議程。

一名美國官員表示，川普將提出核武軍備管制與核擴散問題，但強調川普希望開啟三大核武強權之間的討論，並不預期能達成協議。

三方會談也可能讓中國與烏克蘭及伊朗衝突產生關聯，對習近平構成風險，因為北京正設法避免在和平談判中扮演第一線角色。

清華大學教授達巍表示，中國將藉三方會談展現外交實力與習近平的政治家風範。他說，習近平不太可能深入討論烏克蘭戰爭或軍備管制，較可能將重點放在全球穩定議題。

莫斯科毫不掩飾希望打造「現代版新雅爾達」的意圖，以反映俄羅斯在歐洲的目標。但一名接近克里姆林宮的人士表示，中國不願直接參與烏克蘭和平進程，意味三國領導人不太可能在深圳詳細討論此事。

德國柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（CarnegieRussia Eurasia Center）主任陳寒士（AlexanderGabuev）表示，這場會晤對俄羅斯而言風險不高，卻能替普丁增添聲望。

他說：「這讓他取得世界頂尖領袖的地位，儘管客觀而言，除非以核武庫規模衡量，否則俄羅斯與美中並不在同一個量級。」

● 川習今年第3度會晤 稀土與貿易休兵成關鍵

習近平與川普在APEC峰會期間舉行的雙邊會晤，將是兩人今年第3度會面。兩個月前，川普才在白宮接待習近平；6個月前，川普則曾對中國進行國是訪問。兩人預料將於12月在美國佛州邁阿密（Miami）舉行的20國集團（G20）峰會第4度碰面。

美國官員表示，19日的會晤將著重貿易，以及川普與習近平2025年10月達成的貿易戰休兵協議執行情形。華府指控中國未履行協議條款，稱北京實際出口的稀土僅達承諾數量的2/3。中國則一再否認違反這項將於1月10日到期的休兵協議。

一名美國官員說：「我們確實有從中國取得稀土及衍生產品，但取得的速度與數量，都未達我們期望的水準。我預期總統會向習主席提出這個問題。」

有美國官員表示，預料兩國元首不會討論輝達（Nvidia），也不預期會談及輝達前執行長黃仁勳婚外情對象、遭美方懷疑與中國情報單位有關的中國女子黃樂（Alice Huang）。

一名中國智庫分析師說，習近平大概也不會提起此事，因為中國方面擔心，這可能導致華府對北京的觀感惡化。

● 中日僵局 習近平與高市早苗難破冰

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」相關言論後，曾引發日本與中國的激烈爭端。

外交官表示，習近平與高市早苗在APEC峰會期間握手似乎不無可能，但不太可能有太大意義，也幾乎沒有人預期兩位領導人會進行任何實質會談。

雙方都不願顯露任何讓步姿態。中國政府與媒體持續在網路上進行反日宣傳，將高市早苗塑造成鼓吹帝國擴張的戰爭販子；高市早苗強硬對抗中國，則有助於維持她在國內的人氣。

● 卡尼將晤習近平 加中關係尋求解凍

加拿大總理卡尼（Mark Carney）預定明天與習近平會晤。卡尼尋求重振與中國的關係，並降低加拿大對美國貿易的過度依賴。

卡尼1月成為近10年來首位訪問北京的加拿大總理。2018年，加拿大應美國引渡要求，逮捕中國華為財務長孟晚舟，中國隨後監禁兩名加拿大人作為回應，導致雙邊關係惡化。

為推動關係解凍，加拿大同意限量進口中國電動車，並將關稅從100%降至6.1%。中國則同意解除對芥花籽、海鮮及部分農產品的貿易障礙。

今年，渥太華與北京官員多次會面，重建雙邊關係，並於本月取得一項成果：中國在加拿大發行人民幣40億元（約6億美元）的主權「綠色債券」，是北美首筆此類離岸人民幣債券發行案。

● 川普先赴馬尼拉出席東協峰會 鞏固印太盟友與經貿

川普將於明天抵達馬尼拉，出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，展開3天的亞洲行。

由於伊朗衝突與美國的懲罰性關稅，東南亞各國領導人對川普是否會持續投入這個區域感到憂慮。隨著製造商將生產據點移出中國，東南亞已成為全球供應鏈的關鍵。美國與泰國也預料將在馬尼拉簽署貿易協議。

川普預料也將會晤四方安全對話（Quad）其他成員國領導人，以及菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr）。四方安全對話是以安全事務為重點的機制，成員還包括日本、澳洲與印度；美國則與菲律賓訂有共同防禦條約。

一名美國官員表示，川普此行預料將敲定航空、國防、能源與科技等領域的多項商業交易及戰略投資，這些成果將「強化美國的安全與繁榮，同時鞏固美國在自由開放印太地區的領導地位」。