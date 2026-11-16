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海地10年來首次大選 遇刺前總統摩依士遺孀參戰

中央社／ 太子港15日綜合外電報導

海地上一任總統摩依士2021年遇刺，影響政局甚鉅。選舉委員會網站今天顯示，摩依士遺孀瑪婷（Martine Moise）已登記參加明年大選，這將是海地10年來首次舉行的總統選舉。

路透社報導，海地上一次總統大選早在2016年，當時獲勝的摩依士（Jovenel Moise）自2017年起領導全國，直至2021年7月遇刺。隨後一連串過渡政權中，各個領導人一再以治安不佳為由，延遲舉行大選。

目前登記的33名參選人中，有3名女性，瑪婷是其中之一。她尚未公開評論登記一事，不過上週曾在X表示：「海地將靠自己雙腳再站起來，因為政治需要以不同方式進行。」

已知的其他參選人還包括前總統馬德立（MichelMartelly）、普利衛（Jocelerme Privert）、前總理約瑟夫（Claude Joseph），以及前外長德普易（DominiqueDupuy）。首輪投票訂於明年7月舉行。

海地幫派勢力強大，包括馬德立和普利衛在內的數名參選人，都曾因被控支持武裝幫派而遭國際制裁，不過兩人都否認不法行為。

摩依士是在2021年於臥室遭冒充美國緝毒局（DrugEnforcement Administration）探員的哥倫比亞傭兵槍殺。瑪婷身受重傷後被送往佛羅里達州醫院，也成為此案關鍵證人，目前已有數十名涉及謀殺的嫌犯遭起訴。

外界普遍認為，獲得貪腐政客協助的海地武裝幫派，已奪取首都太子港（Port-au-Prince）及周邊地區大部分控制權。部分政界人士懷疑，現任政府是否有能力舉行可資信賴的選舉。

由前總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）領導、深具影響力的拉瓦拉斯家族黨（Fanmi Lavalas）上週表示，局勢如此不確定之際，該黨不會推出參選人。亞里斯提是在2004年的政變中遭推翻。

海地自2022年以來，約有150萬人流離失所，逾2萬2000人遇害，許多人係死於安全部隊之手。目前已有數支國際部隊進駐協助警方打擊幫派，最近一批是來自薩爾瓦多。

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