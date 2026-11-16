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日相高市早苗迎「外交週」 出訪考驗外交實力

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日相高市早苗今天上午啟程飛往菲律賓首都馬尼拉，以參加東南亞國家協會相關領袖會議。而她在菲律賓的行程結束後，將前往深圳出席APEC峰會。這將是她去年上台後，首度訪中。

●高市訪菲欲打能源牌　同時召開Quad領袖會議

共同社與「每日新聞」報導，高市稍早搭乘政府專機從羽田機場出發。她此行計劃向東南亞各國倡議，協助建立能源供應網，同時打算敦促各國理解她今年5月提出的升級版「自由開放的印太」構想。

而日本、美國、澳洲、印度4國的非正式戰略對話「四方安全對話」（Quad）領袖會議將在馬尼拉舉行。這將是Quad領袖會議睽違2年舉辦，日本希望藉此深化志同道合國家的合作。

高市今天出發之前在首相公邸前受訪時，就東協相關領袖會議強調，「希望進一步強化與東協的合作，東協是『自由且開放的印太』構想的核心。」

關於APEC峰會，她表示，將討論貿易、投資、能源韌性及人工智慧（AI）等議題，並「強力傳達日本的立場」。

高市今晚預計出席由菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）作東的晚宴。之後，日本與東協領袖會議，以及包含日本、美國、中國等國的東亞高峰會（EAS）將在明天舉行。

高市在菲律賓一連串的行程結束後，將造訪深圳，以出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

日本方面考量美國、中國、俄羅斯領袖將於19日藉深圳APEC舉行三方會談，高市尋求在這場三方會議之前，先跟美國總統川普個別對話。

●美中俄峰會在即　日本的憂慮是什麼？

日本電視台（Nippon TV）報導，高市去年11月在國會有關「台灣有事」的答詢激怒北京當局，進而使兩國關係惡化。因此，高市這次訪中能否成為日中關係改善的契機，也成為外界關注的焦點。

一般而言，主席國會與全部的與會代表握手與拍攝紀念照。日本外務省幹部推測，「（中國）身為（APEC）主席，應該不會歧視特定國家」，不過主席國在「禮儀上」的應對以及實際上「是否回應對話」，是另外一回事。

報導指出，日本政府過去一段時間持續探詢日中領袖會談的機會，但相關協調並不順利。目前較為實際的目標，被認為是在會場創造「場邊交談」或短暫接觸的機會。一名日本政府相關人士表示，「我不認為這是正面或負面的事情，這趟訪問應該會平淡地進行。」

●局勢艱難之際　考驗高市外交實力

白宮已宣布，美國總統川普與中國國家主席習近平，即將藉由這次APEC峰會舉辦今年第3次川習會之外，這兩名領袖也會在深圳與俄羅斯總統普丁首度舉行「美中俄峰會」。

日本外務省幹部推測，「這3國沒有共同的利害關係，我不認為會談有大幅進展」，目前不太擔憂這場三方會談內容本身。然而，3國領袖齊聚一堂，本身就足以向國際社會強烈展現「大國姿態」。

對此，日本政府相關人士流露出高度警戒，主張「3國領袖會談本身可能使中國的國際影響力正當化。中國將從中獲益。」

此外，有鑑於美中關係可能進一步靠攏，日本其中一項布局，就是在美中俄峰會登場之前，於菲律賓召開Quad領袖會議。

屆時除了高市與川普之外，澳洲及印度領袖也將共同出席，日本外務省一名高層認為，「展現4國團結一致的姿態，本身就具有意義」。此舉旨在由4國再次確認印太地區的「法治」原則，並展現各國對中立場一致。

日本電視台總結，在美中關係逐漸靠攏之際，東協及APEC峰會接連登場。加上日中關係持續降溫，大國之間的權力平衡也面臨動盪，在如此艱難的局勢下，高市如何展現日本的存在感，是考驗外交實力的關鍵時刻。

高市早苗 出訪 外交

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