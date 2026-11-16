安華東協峰會談大馬外交自主 重視對美經貿維持對中往來

第49屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會在菲律賓馬尼拉登場，馬來西亞首相安華指出，美國目前是大馬最大的貿易夥伴和投資來源，但這不影響大馬維持外交自主，也不妨礙與中國等其他國家往來。

菲律賓為今年東協（ASEAN）輪值主席國，15日至17日在馬尼拉主辦第49屆東協峰會及相關峰會，首日舉行東協峰會全體會議以及東協峰會非正式會議。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）及星報（The Star）等媒體報導，安華出席東協峰會期間表示，大馬重視與華府的經濟關係，但不能因此犧牲行使獨立外交政策的權利。

他指出，東協要與所有的大國維持平衡關係，大馬的做法是要展現「東協中心性」原則，在地緣政治不確定性升高之際，仍須與各大國維持往來。

安華認為，小國及區域組織必須審慎應對這些不確定性因素，尤其在難以確保各方支持的情況下，東協要在局勢動盪時期為這個區域規劃前進的方向。

他並提及，近期曾與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）通話，討論有關資料中心、半導體晶片及人工智慧（AI）使用等議題，並強調大馬與美國的經濟合作必須依循馬來西亞的國家政策架構。

安華認為，美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院總理李強出席東協峰會，凸顯東協維持與彼此競爭的大國往來的重要性。