聯合國討論啟動自主武器管制談判 美俄料反對具約束力協議

聯合國今天將在日內瓦召開國際會議，討論是否啟動制定自主武器國際管制規範的談判，美國與俄羅斯預料將反對啟動這類談判，外交官與人權團體預期，各國將面臨艱難磋商。

路透社報導，人工智慧（AI）興起，促使無人機、機器人、戰車、潛艦等能無須人類介入即可殺人的軍事裝備加速發展。儘管存在倫理疑慮，AI輔助的半自主武器已在烏克蘭、蘇丹及中東地區投入使用。

這場由聯合國主辦的會議，將決定是否啟動談判，制定法律約束力的協議，以禁止或管制致命自主武器系統（Lethal Autonomous Weapons Systems，LAWS）。

「特定傳統武器公約」（Convention on CertainConventional Weapons）的128個締約國多數贊成這種做法，但美國、俄羅斯及以色列等軍事大國反對，主張現行人道法已足以規範。聯合國、紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）及教宗都曾就自主武器的危險提出警告，並支持制定規範。

人權觀察組織（Human Rights Watch）代表柯益爾（Verity Coyle）表示，「不應讓機器決定戰場上誰生誰死，但這種反烏托邦式的現實正迅速逼近。」

兩名外交官告訴路透社，討論勢必充滿挑戰，但各國仍可能在本週結束前尋求折衷方案。選項包括具法律約束力、不具法律約束力的協議，以及兼具兩者要素的混合協議。

倡議人士指出，自主武器系統可能出現難以預測的行為，增加發生致命錯誤的風險。美國非營利組織「生命未來研究所」（Future of Life Institute）軍事AI治理主管赫希爾（Anna Hehir）表示，致命自主武器已不只是科幻情節，據媒體報導，烏克蘭已出現全自主系統的初期應用。

美國主張以指引取代具約束力的規則，認為國際法已提供規範戰爭的架構，並提議以5年時間進行談判，制定不具法律約束力的協議。ICRC則認為，人道法不足以因應自主武器帶來的特定風險。

俄羅斯尚未公開表明此次會談的立場，但過去曾反對制定具法律約束力的協議。1名西方資深外交官告訴路透社，俄方計劃阻止以觀察員身分與會的歐洲聯盟（EU）發言。

赫希爾表示，美俄可能試圖削弱會議最終成果，就像今年9月處理1份關於自主武器及其潛在危害的文件時一樣。

本週會議主席提議，各國展開為期2年的談判，制定具法律約束力的議定書。柯益爾表示，英國、德國與法國提議談判制定1份文件，但不預先限定其是否具有法律約束力。