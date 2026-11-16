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印尼野火引發跨境霧霾 總統向星馬致歉並承諾嚴查企業

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導

印尼總統普拉伯沃今天代表政府，就印尼森林大火可能對新加坡及馬來西亞民眾造成的任何影響向兩國致歉，並表示當局將持續對涉及火災的企業採取嚴厲行動。

路透社報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）表示，印尼政府過去已對涉入森林火災的企業採取強硬措施，未來也將持續這麼做，同時正籌備成立新機構，以加強森林火災預防工作。

印尼總統府今天發布聲明指出，普拉伯沃是在東南亞國家協會（ASEAN）的一場會議中發表上述談話。

菲律賓外交部長拉薩洛（Theresa Lazaro）今天表示，印尼在說明自身因應森林大火的作為上，態度十分坦率。

拉薩洛在記者會上表示，各國領袖也鼓勵東協成員國，優先批准成立東協跨境霧霾防治協調中心（ASEAN Coordinating Center on Transboundary HazePollution Control）。

印尼正全力撲滅11年來最嚴重的野火，大面積土地遭祝融吞噬，火災主要發生在蘇門答臘、婆羅洲及巴布亞等島嶼。

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