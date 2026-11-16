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手機定位資料流海外 日經：自衛隊逾300設施曝光

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日經調查發現，在海外市場流通販售的手機定位資料，竟涵蓋首相官邸、國會、自衛隊等300多處設施，不僅能辨識個人身分，還可能洩漏自衛隊動向，恐成日本反情報防線的破口。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，日經向資訊仲介業者購買今年在日本蒐集、總計約1個月份的定位資料，分析超過4000萬個手機識別碼（ID）紀錄。

分析發現，這些資料中的裝置不僅曾進出首相官邸與國會議事堂等政府大樓，國家情報局隸屬的內閣官房所在大樓、東京市谷（Ichigaya）的防衛省廳舍內也都有定位紀錄。

在防衛省和陸海空自衛隊超過300處設施中，均發現定位紀錄，種種個人行蹤累積起來，恐洩露整支部隊的行動模式，受影響設施涵蓋自衛隊駐屯地、基地及演習場。

這些外流的定位資料主要來自智慧型手機應用程式（App）的GPS定位，一旦使用者在啟動App時允許存取位置，相關資料就可能傳送給供應商、其他業者，甚至被轉讓給第三方，成為海外資料仲介買賣的商品。

日經聯繫18家海外資料仲介，並在未簽署合約的情況下取得免費樣本資料集，發現每支智慧型手機都被賦予一組匿名識別碼，並與座標和時間戳記相互連結。這份涵蓋全日本單月動態的資料集，包含約400億筆紀錄。

無法單獨辨識特定個人的定位資料，在日本未必會被視為個資，但專攻匿名化技術的統計數理研究所（Institute of Statistical Mathematics）教授南和宏（Kazuhiro Minami）指出，每個人的移動模式都具獨特特徵，「即使刪除姓名等細節，仍可能辨識出個人身分，要讓定位資料完全匿名化相當困難」。

日經分析樣本後發現，其中一名海上自衛隊軍官的行蹤持續遭到記錄。只要將這名軍官夜間經常停留的住家地址，與不動產登記資料、防衛省人事資訊進行比對，就會發現住戶與軍官同名同姓。

資料顯示，這名軍官某天清晨6時24分在神奈川縣橫須賀的海上作戰中心（Maritime Operation Center）附近移動，這裡是海上自衛隊的指揮中樞。

退役海將、笹川和平基金會（Sasakawa PeaceFoundation）高級研究員河上康博（YasuhiroKawakami）指出：「據稱美國和以色列對伊朗最高領袖發動的空襲，便是運用他平時移動模式的分析結果…放任定位資料被蒐集分析，一旦發生緊急事態，目標恐遭精準鎖定。」

河上表示：「在間諜活動中，找出接近對象的弱點並作為籌碼利用是基本戰術，定位資料恐遭用於這項目的。」

日本政府專家小組今年1月將定位資料和基因組、金融資料列為敏感資訊。不過，政府計劃在明年1月召開的例行國會中提出「經濟安全保障推進法」（Economic Security Promotion Act）修正案，僅針對基因組、醫療與金融等3大領域資料訂定保護規則，定位資訊未納入其中。

美軍中央司令部（US Central Command）今年4月向國會表示，對伊朗作戰期間，「接獲多份威脅報告，涉及敵方利用商業定位資料鎖定或監視戰區內的美軍人員」，美國各軍種已停用公務手機上的廣告識別碼，但議員警告私人手機仍是漏洞。

一名防衛省消息人士指出，自衛隊配發的手機功能有限，也規定不安裝非必要的App，但要限制隊員下班後在私人手機上使用App「相當困難」。這名消息人士說：「我們將確保防衛省職員和自衛隊員充分了解定位資訊相關風險。」

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