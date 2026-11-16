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防台海擦槍走火？美中研擬軍事危機協議 傳1原因進展緩慢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）9月中旬訪問華府，會晤美國總統川普（右）。路透
中國大陸國家主席習近平（左）9月中旬訪問華府，會晤美國總統川普（右）。路透

南華早報15日引述消息人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計19日在深圳會晤前夕，美中正磋商一項預防軍事意外的備忘錄。但美國國防部、白宮與國務院對協議應涵蓋哪些範圍看法不一，談判進展緩慢。分析人士指出，美中現有機制多半只能處理軍機、軍艦近距離接觸等突發狀況，難以應對台海緊張局勢或涉及核武的重大危機。

亞太經合會（APEC）峰會11月18日至19日將在中國深圳舉行，川普與習近平預計舉行場邊會晤。習近平9月赴華府進行國是訪問後，中方首度提及這份有關軍事危機溝通與預防的備忘錄。消息人士說，雙方目前仍在磋商，試圖縮小分歧。

3名消息人士指出，國防部、白宮與國務院對備忘錄的適用範圍似有不同看法。其中一人說，北京似乎有意敲定備忘錄，但美方內部對於要把與中方的合作推進到什麼程度，仍有分歧。

近幾個月來，美中軍事交流出現改善跡象，雙方在多個層級維持定期對話。美中國防官員11月2日至3日在華府召開「危機溝通與預防工作小組」會議。五角大廈表示，雙方同意推動務實的溝通措施有助於降低風險，並討論如何增設聯繫管道，以便在危機發生時迅速、有效地溝通。

當時出席會議的官員包括美國國防部主管中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia “Xanthi” Carras），以及中國人民解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋。中國國防部在會議結束10天後證實，這是工作小組第4次會議，就如何避免誤解與誤判交換意見。

一名要求匿名的中國分析人士指出，美中現行工作小組層級偏低，海上軍事安全磋商等既有機制，也僅能處理意外軍事衝突或軍機、軍艦近距離接觸等戰術層級事件。若危機涉及核武，或台海、南海及朝鮮半島局勢升高，現有機制便難以應對。

美中相隔2年恢復司令層級會談，負責台海及東海方向的解放軍東部戰區司令員楊志斌上將，9月在加拿大與美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將會面。

時任美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）11月稍早提到，美國國防部長赫塞斯與帕帕羅可能近期訪中。目前仍不清楚共和黨期中選舉失利是否會影響兩人的訪中計畫。若帕帕羅成行，將是2015年以來首位訪問中國的美軍印太司令。

台海 美中 軍事

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