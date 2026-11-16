英國哈利王子突訪烏克蘭 慰問傷兵並稱「你們會贏」

英國哈利王子（Prince Harry）週末突訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）醫療機構。他向傷兵們表示，「你們會贏得這場戰爭」。

綜合路透社與法新社報導，這是哈利王子自俄羅斯2022年入侵以來第4度訪問烏克蘭，他表示「全世界將繼續支持」烏克蘭，並希望這場多年戰爭能早日結束。

哈利王子昨天在專門救治傷兵的「超人中心」（Superhumans）醫務會議發表談話，他對包括烏克蘭衛生部長李亞希科（Viktor Liashko）在內的聽眾說：「你們會贏得這場戰爭，然後將為成功做好準備。」

基於安全理由，哈利王子這兩天在利維夫的行程均在他離開後才公布。

這名英國王室成員曾是陸軍軍官，他在另一場活動中觀看正為明年「永不屈服運動會」（InvictusGames）作準備的運動員。這項針對現役與退伍軍人的賽事是由哈利王子在2014年服役期間創辦。

烏克蘭計劃派出60名運動員參加明年在英國伯明罕舉行的賽事。哈利王子向這些受傷的退伍軍人表示，希望烏克蘭將來也能舉辦這項運動會。

「當戰爭結束，烏克蘭取得勝利時，我們將隨時準備支持你們舉辦『永不屈服運動會』」。

按照慣例，英國王室避免對政治事務發表評論，儘管國王查爾斯（King Charles）和其他王室高級成員經常公開表達對烏克蘭的支持。

哈利王子已不再履行王室職責，但比起其他成員對戰爭更是直言不諱。他今年稍早訪問烏克蘭期間發表談話，懇請俄羅斯結束戰爭，並敦促美國採取更多行動。