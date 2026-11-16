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愛沙尼亞控俄國情報局涉縱火破壞 12月起關閉邊境

中央社／ 維爾紐斯15日專電

愛沙尼亞國防工業企業14日遭遇縱火未遂攻擊，愛國國家安全局指控事件涉及俄羅斯軍事情報機構。這是8月以來第2起類似破壞事件。愛沙尼亞政府宣布，將自12月1日起關閉所有與俄羅斯邊境，維護國家安全。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞國家安全局表示，14日上午發生在塔林北部的縱火未遂事件，是受俄羅斯軍事情報局（GRU）指使。8名拉脫維亞公民企圖闖入無人機製造商Threod Systems廠區，計畫引發爆炸並縱火，隨後遭到拘留。

這是愛沙尼亞國防工業企業自今年8月以來遭遇的第2起縱火未遂事件。當時，國防企業米爾雷姆機器人公司（Milrem Robotics）也曾成為攻擊目標。

愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）15日發表聲明表示，他已與內政部長塔羅（Igor Taro）討論關閉愛俄邊境，並要求相關部門準備必要措施。

米哈爾指出，俄羅斯情報機構利用邊境通道對民眾施加影響，若俄方持續在愛沙尼亞進行混合行動，政府必須做好準備，降低安全風險。他強調，關閉邊境不僅能減少民眾面臨的威脅，也將明確傳達攻擊愛沙尼亞國防工業及國防能力不可接受的訊息。

ERR報導，塔羅表示，愛沙尼亞已大幅限制邊境往返俄羅斯的交通，並多次警告，若局勢升高，可能全面關閉邊境。他將向政府提議，自12月1日起關閉所有愛俄陸路邊境通道，禁止行人及車輛通行。

塔羅說，政府將進一步討論這項措施是暫時實施或無限期維持。

愛沙尼亞外交部15日傍晚在社群平台X發文確認，所有愛俄邊境通道將自12月1日起關閉，並表示俄羅斯任何企圖恐嚇、破壞穩定或危害愛沙尼亞安全的行動，都必須付出代價；愛沙尼亞將採取一切必要措施維護國家安全。

路透社報導，俄羅斯尚未立即對愛沙尼亞的指控及關閉邊境決定作出回應。俄羅斯過去則經常否認歐洲國家指控其涉及破壞行動。

俄國 愛沙尼亞 縱火

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