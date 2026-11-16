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西班牙：兩天內近2200位移民搭船抵加納利群島

中央社／ 馬德里15日綜合外電報導

西班牙海上救援單位今天表示，過去兩天有近2200位移民搭船抵達西班牙加納利群島。

美聯社報導，位在非洲西北部外海的加納利群島（Canary Islands）是移民進入西班牙主要門戶之一。這些移民多半來自西非，搭乘簡陋船隻，冒險橫渡大西洋。西班牙內政部指出，1月至10月底，循海路抵達西班牙的移民略超過2萬8000人，其中逾1萬3000人在加納利群島登岸。

近幾週抵達該群島的移民增加，尤其是來自撒哈拉沙漠以南非洲地區（sub-Saharan Africa）的移民，西班牙因此於10日宣布該群島進入移民緊急狀態。西班牙預定兩週後提前舉行國會大選。

救援單位表示，已協助搭乘14艘小艇的1324人，其中大多數抵達人口僅1萬2000人的耶羅島（ElHierro）。這個人數已接近這條航線於2020年11月7日創下的1461人單日救援紀錄。

西非與加納利群島之間的跨大西洋航線是全球最致命移民路線之一。儘管群島距離最近的非洲海岸約105公里，許多移民為躲避安全部隊而選擇繞遠路。這些航程可能長達數天甚至數週，多數船隻從茅利塔尼亞出發。

數以萬計民眾7月在短短兩天內從摩洛哥越境進入西班牙位在北非的領土休達（Ceuta），造成混亂，也讓歐洲及其他地區再掀移民議題論戰。逾140人在途中喪生。

多數越境者在幾天內離開，但是仍有多達1萬5000人留下。

移民 西班牙 非洲

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