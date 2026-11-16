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歷史首例 星艦太空船成功回收

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
SpaceX星艦太空船十四日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大型機械手臂在半空將艦身穩穩夾住。路透
SpaceX星艦太空船十四日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大型機械手臂在半空將艦身穩穩夾住。路透

科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）成功寫下歷史，星艦（Starship）太空船不但完成第十五次試飛，並在十四日返回地球時，由俗稱「筷子」的發射塔大型機械手臂Mechazilla成功在半空中將艦身穩穩夾住，創下太空船返回發射台回收的歷史首例。

美聯社等媒體報導，這次「筷子」成功在半空夾住星艦，不僅是馬斯克及其團隊夢寐以求的壯舉，邁向可重複使用火箭系統的關鍵一步，也是人類探索太空展開新頁。

星艦十三日在SpaceX位於德州南部墨西哥灣沿岸的星際基地發射，由超重型助推器將上層火箭，即第二級星艦推送至接近太空的高度後兩者分離，但助推器未能返回發射台，最後在墨西哥灣爆炸後落入海中，SpaceX尚未公布原因。

而星艦順利進入低地球軌道，釋出廿六顆最新的星鏈衛星且全數成功進入軌道後，在地球軌道繞行十四圈、停留約廿二點五小時後點燃引擎重返大氣層，這是整趟任務最令人矚目之處，SpaceX在網路直播全部過程。

星艦在整個重返過程保持良好軌跡，穿過大氣層飛越墨西哥北部後，轉向墨西哥灣準備從海上方向返回德州星艦基地。

按照預定計畫，在飛近墨西哥灣時，星艦仍有最後一個安全選項，若引擎、艦體或發射塔出現故障，系統可取消捕捉，星艦改往墨西哥灣落入海中，結果一切正常，正式確認返回發射塔，此時距離星艦基地約十公里。

當星艦進入最後降落程序，啟動海平面版Raptor引擎，先是翻轉，繼而逐步減少運作引擎數目，最後由發射塔機械臂穩妥的接住星艦兩側的捕捉裝置。

這次星艦完成升空、分離、進入軌道、部署衛星、發動引擎脫離軌道、重返大氣層及捕捉完整過程。

儘管這次任務未能完成「雙捕捉」，助推器落入墨西哥灣，但猶如科幻電影般的星艦捕捉過程，讓人難以置信。馬斯克祝賀他手下「了不起的團隊」，這次回收行動證明星艦可重複使用，對於降低發射成本至關重要。

美國太空總署大表讚賞，署長艾薩克曼在Ｘ發文形容「簡直太神奇了」，「離美國登陸月球又近了一步」。

太空總署正與SpaceX合作開發星艦登月系統，配合阿提米絲登月計畫，最快於二○二八年將太空人送上月球，並逐步建設永久月球基地。

太空 歷史 SpaceX

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